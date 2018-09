Verden

Blant de skadde er tre politifolk som forsøkte å stanse demonstrantene, opplyste politiet søndag.

Politiet oppgir at de har registrert minst 37 lovbrudd, blant annet hærverk, kroppsskade, motstand mot å la seg pågripe og bruk av forbudte symboler.

Om lag 11.000 mennesker deltok i demonstrasjonene, hvorav 8.000 kom fra ytre høyre-partiet Alternativ für Deutschland, den antiislamske Pegida-bevegelsen og den høyreorienterte kampanjen Pro Chemnitz.

I tillegg møtte det fram 3.000 motdemonstranter.

Ødela SPD-flagg

Politiet opplyser at de blant annet etterforsker et angrep på en gruppe demonstranter som ble ledet av parlamentarikeren Sören Bartol fra det sosialdemokratiske partiet SPD.

I et Twitter-innlegg skriver Bartol at han er rasende etter å ha blitt angrepet av «nazister».

– Jeg er rasende. Min gruppe fra Marburg ble akkurat angrepet av nazister på vei til bussen. Alle SPD-flaggene ble ødelagt, og noen ble til og med fysisk angrepet, skriver politikeren.

Det er også kommet melding om at en 20 år gammel afghansk mann ble angrepet og lettere skadd et annet sted i byen. Politiet sier fire maskerte personer deltok i angrepet.

Ødela banner

Demonstranter ødela også et banner som var festet til byens statue av Karl Marx der det sto «Chemnitz er verken grå eller brun». Banneret var en del av en kampanje som både mange innbyggere, byens næringsliv og utdanningsinstitusjoner har stilt seg bak.

Chemnitz ligger i det tidligere Øst-Tyskland og het da Karl-Marx-Stadt.

Demonstrasjonene og uroen i Chemnitz har pågått i en uke. De begynte etter at en tysk mann ble knivdrept under det som er blitt beskrevet som en krangel forrige helg. To unge asylsøkere fra henholdsvis Syria og Irak er siktet i saken.

Politiet har lagt lokk på detaljene rundt drapet, men rykter som er spredt i sosiale medier har satt sinnene i kok. Blant annet er det fremsatt en uriktig påstand om at offeret beskyttet en tysk kvinne.

I uken som har gått, har det vært flere demonstrasjoner organisert av ytre høyre-grupper, og det har vært meldinger om at folk som antas å være utlendinger, er blitt angrepet. (NTB)