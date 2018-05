Minst 18 palestinere skutt og drept på Israels 70-årsdag

Verden

Minst 18 palestinere er drept og over 500 er såret, ifølge helsemyndighetene på Gazastripen.

Palestinerne på Gazastripen har siden slutten av mars gjennomført ukentlige demonstrasjoner mot israelsk okkupasjon og USAs beslutning om å flytte sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

Blant ofrene som ble skutt mandag, få timer før USA åpnet dørene til sin nye ambassade, var en 14 år gammel gutt.

Minst 72 palestinere er drept av israelske soldater de siste ukene, 60 av dem etter å ha blitt skutt under demonstrasjoner langs grensa. Blant de drepte er det flere barn og to pressefotografer.

Over 2.000 palestinere er såret av skarpe skudd under demonstrasjonene, mange av dem for livet.

Bitterhet

70-årsdagen for Israels opprettelse er også 70-årsdagen for det palestinerne kaller «nakba» da over 700.000 palestinere ble drevet på flukt fra sine hjem.

Palestinere flest ser derfor med stor bitterhet på Israels feiring og USAs ambassadeåpning i Jerusalem, en by et samlet verdenssamfunn, også USA, gjentatte ganger har slått fast er ulovlig okkupert av Israel.

FN slo i 1947 fast at Jerusalem skulle være under internasjonal kontroll, men planen ble aldri satt ut i livet. Israel tok kontroll over Vest-Jerusalem under krigen i 1948, og erobret den østlige delen av byen fra Jordan under krigen i 1967.

Hjertet av konflikten

Øst-Jerusalem er i dag hjem for 320.000 palestinere og rundt 210.000 israelske bosettere, og regnes som hjertet i konflikten mellom Israel og palestinerne.

Fredsprosessen mellom Israel og palestinerne, som i 1993 resulterte i Oslo-avtalen og ga håp om fredelig sameksistens, har ligget død i flere år. Palestinerne nekter å forhandle videre så lenge Israel utvider de ulovlige bosetningene i okkuperte områder.

President Donald Trumps beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad og flytting av landets ambassade dit, har gjort situasjonen enda mer fastlåst.

– Brøt løfter

– Trump har brutt løfter om å vente med å flytte ambassaden for å gi fredssamtalene en sjanse. USA er ikke lengre en partner, sa palestinernes mangeårige forhandlingsleder, PLOs generalsekretær Saeb Erekat, mandag.

– Trump-regjeringen er nå en del av problemet. Verden trenger ekte ledere, og de i Det hvite hus er eiendomsmeglere, ikke ledere, sa han.

– Uintelligent

Iran går også hardt ut mot ambassadeflyttingen og kaller Trumps beslutning uintelligent.

– USAs nåværende president er ikke i stand til å se og bedømme de langsiktige konsekvensene av sine handlinger. Slik manglende intelligens kan bli kostbart for statsmenn, som til slutt vil måtte betale prisen, sier presidenten i den iranske nasjonalforsamlingen, Ali Larijani.

Norsk kritikk

EU, Russland og de fleste andre land, også Norge, har rettet krass kritikk mot Trumps beslutning om å anerkjenne Jerusalem som israelsk hovedstad.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) ga uttrykk for dyp bekymring da Trump kunngjorde sin beslutning i desember og mente at det kan bidra til økt ustabilitet i regionen og føre partene lengre vekk fra forhandlingsbordet.

– Utestående spørsmål i konflikten mellom israelere og palestinere må løses gjennom forhandlinger. Dette gjelder ikke minst Jerusalems status, sa hun.

Norge var derfor heller ikke blant de drøyt 30-landene som deltok under Israels offisielle markering av ambassadeåpningen søndag. (NTB)