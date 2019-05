Minst 17 såret etter eksplosjon ved pyramidene

Bomben skal ha gått av idet turistbussen passerte museet i Giza, opplyser et øyenvitne til nyhetsstedet Sky News Arabia .

Les også: Drapstruet etter røykelov

Flere utenlandske turister er skadet

Det er ikke kommet meldinger om drepte, men ifølge Sky News Arabia opplyser sikkerhetskilder at minst 17 personer er såret, hvorav ti fra Egypt og sju fra Sør-Afrika, men dette er ikke bekreftet.

Til sammen skal det ha vært 25 personer om bord i bussen.

Også Reuters melder at flere av de sårede er utenlandske turister. Bilder viser bussen med knuste ruter.

Les også: «Har du vært til sjøs du da? Snekketur til Hvaler, da eller?»

Tidligere angrep av islamistgrupper

Sprengladningen var plassert ved veggen til museet, sier en kilde til nyhetsbyrået DPA. Museet er under oppføring og skal etter planen åpne neste år. Det skal ikke ha blitt noen skader på bygningen. En talsperson for Meryland Tours, som leier bussen fra reiseselskapet Dominant Travels, sier ifølge Sky News at det ikke er snakk om alvorlige skader.

Ingen har foreløpig påtatt seg ansvar for eksplosjonen, som ifølge kilder til The National mest sannsynlig dreier seg om en veibombe.

Siden avsettelsen av president Mohamed Mursi i 2013 har militante grupper gjennomført stadige angrep i Egypt, hovedsakelig har dette dreiet seg om islamistgrupper som angriper egyptiske sikkerhetsstyrker.

Les også: Trump: - Jeg har samme holdning til abort som Ronald Reagan

Liknende episode i desember

Ingen har foreløpig påtatt seg ansvar for eksplosjonen, som ifølge kilder til The National mest sannsynlig dreier seg om en veibombe.



Siden avsettelsen av president Mohamed Mursi i 2013 har militante grupper gjennomført stadige angrep i Egypt, hovedsakelig har dette dreiet seg om islamistgrupper som angriper egyptiske sikkerhetsstyrker.

Det er også gjennomført flere angrep mot sivile mål, først og fremst mot koptiske kirker og kristne pilegrimer.

I desember ble tre vietnamesiske turister og deres egyptiske guide drept nær pyramidene i Giza sør for Kairo i et veibombeangrep mot en turistbuss. Elleve turister ble såret.