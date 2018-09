Verden

Florence, som tidligere var en kraftig orkan, ble søndag beskrevet som et tropisk lavtrykk. Vindhastigheten var ikke mer enn 16 meter per sekund tidlig søndag morgen.

Men selv om vinden ikke lenger utgjør noen trussel, kommer det fortsatt store mengder regn. Og vannstanden beveger seg gradvis oppover i en rekke elver i North Carolina.

– Flomvannet stiger, og hvis du ikke holder øye med det, risikerer du livet, advarer delstatens guvernør Roy Cooper.

Dødstallet stiger

Så langt er 17 personer bekreftet omkommet, elleve i North Carolina og seks i South Carolina, ifølge Cooper.

Blant de døde er små barn. En tre måneder gammel baby døde da et tre falt over en husvogn i Gaston i North Carolina, mens en åtte måneder gammel baby og barnets mor døde da et tre falt over og knuste teglsteinshuset deres i Wilmington.

Mens Florence fortsetter å bevege seg langsomt innover land med kraftig nedbør, stiger vannstanden flere steder i delstaten North Carolina. Veiene inn til Wilmington, som har nesten 120.000 innbyggere, står under vann. Myndighetene planlegger å få forsyninger med vann og mat fløyet inn til kystbyen.

Tusenvis evakuert

Lederen for USAs føderale kriseetat, Brock Long, sier søndag at myndighetenes hovedprioritet er å lete etter savnede.

– Vi skal komme oss gjennom dette. Det blir stygt, men vi skal greie det, sier Long.

I North Carolina nærmer flere elver seg rekordhøy vannstand, og opptil 7.500 mennesker har fått beskjed om å evakuere i frykt for det som i løpet av de nærmeste dagene kan utvikle seg til den verste flomkatastrofen i delstaten noensinne.

Ifølge meteorologene er det fare for at elvene Little River, Cape Fear, Lumber, Neuse, Waccamaw og Pee Dee renner over sine bredder i løpet av mandag, noe som kan utløse flom i nærliggende byer og tettsteder.

Militæret bidrar med et mannskap på 13.500 for å bistå dem som blir rammet. Det kan bli mange, ettersom meteorologene advarer om flom i byer over 400 kilometer inn i landet.

Trump-melding

Allerede er en rekke veier stengt, tettsteder oversvømt, og kraftverk slått ut som følge av Florences herjing i North Carolina, South Carolina og Virginia. 2.400 flyavganger er kansellert, 740.000 er strømløse, og flere enn 26.000 bor på evakueringssentre.

Framover ser det ut til at North Carolina blir verst rammet av uværet, og USAs president Donald Trump utstedte lørdag en katastrofeerklæring for delstaten. Det betyr at flere fylker vil få tilgang på økonomisk nødhjelp fra Washington.

– Dypeste sympati og varme går til familier og venner av ofrene. Må Gud være med dem, skrev Trump på Twitter.

Klimaendringene

Florence har forårsaket uvanlig store nedbørsmengder blant annet fordi uværet nærmest har parkert over et område i North Carolina. Her har det sugd opp fuktig luft fra havet, og tømt vannet som regn over områder på land.

Noen steder har det allerede falt 60 centimeter regn, og meteorologene varsler at det kan komme ytterligere en halv meter nedbør.

Flere forskere som nyhetsbyrået AP har snakket med, mener klimaendringene i dette tilfellet trolig har bidratt til å øke nedbørsmengdene.

Noe av forklaringen er at luften kan holde på mer fuktighet etter hvert som den blir varmere.

Michael Mann ved Pennsylvania State University tror også at flommen ved kysten er blitt forverret som følge av menneskeskapt global oppvarming. Oppvarmingen har blant annet bidratt til gradvis stigende havnivå over mange år. (NTB)