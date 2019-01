I tillegg til at fire amerikanske soldater ble drept, ble tre amerikanere såret, opplyser en amerikansk tjenestemann overfor Reuters.

USAs president Donald Trump er blitt orientert om angrepet, melder CNN.

Den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyste tidligere onsdag ettermiddag at 16 personer ble drept i angrepet, blant dem én amerikaner, fem amerikanskstøttede syriske krigere og ni sivile.

IS hevder via sin propagandakanal at angrepet ble utført av en person i bombevest som slo til mot en patrulje fra den internasjonale koalisjonen i Manbij nord i Syria.

Den kurdiskdominerte, USA-støttede SDF-militsen har siden 2016 hatt kontroll over Manbij, som ligger få kilometer fra grensen til Tyrkia. Med støtte fra USA erobret SDF-militsen byen fra den ytterliggående islamistgruppa IS.

I desember inntok russiske soldater Manbij for å støtte syriske regjeringsstyrker etter forespørsel fra den kurdiske YPG-militsen. Den fryktet en tyrkisk storoffensiv etter at president Donald Trump varslet at han ville trekke ut de rundt 2.000 soldatene USA har i Nord-Syria.

