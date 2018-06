Minnes over hele verden, men ingen vet hvor han ble av

Verden

I dag er det 29 år siden massakren på Den himmelske freds plass i Beijing. Og det er 29 år siden TV-bildene av mannen i hvit skjorte ble tatt. Mannen som stanser en stridsvognkolonne kom til å bli selve symbolet på massakren på og rundt Den himmelske freds plass .

Mannen var én blant flere tusen studenter og arbeidere som hadde samlet seg til en regimekritisk demonstrasjon, da den kinesiske hæren stormet plassen. De mange demonstrantene, flertallet studenter, krevde blant annet mer demokrati i hjemlandet. Kinesiske myndigheter svarte med militærmakt mot folket. Anslagene over drepte demonstranter under aksjonen varierer fra 241 til så mange som 5000.

Den modige mannen med handleposene blir minnet av kinsere over hele verden i dag, og i Hong Kong holdes årlige minnestunder for de mange drepte. I Kina markeres dagen ikke.

«Tank Man» en gåte

Identiteten til den såkalte «Tank Man» er fremdeles en gåte. Den britiske avisen Sunday Express identifiserte ham som den 19 år gamle studenten Wang Weilin, men opplysningen er aldri bekreftet.

Hans videre skjebne er omspunnet av gjetninger og rykter. Ifølge avisen The Times skal en representant for Kinas kommunistparti ha uttalt at han aldri er blitt funnet.

I følge den kinesiske kunsteren Badiucao, som avisen The Guardian har snakket med, representerer «Tank Man» noe Kinas unge generasjon i dag mangler:

– Idealismen, ansvarsfølelsern og troen om at et menneske kan endre ting, sier Badiucao.

– Tank Man er i aller høyeste grad relevant i dag, samfunnet har ikke endret seg mye siden massakren og undertrykkingen har aldri tatt slutt, sier Badiucao.

I 1998 ble «Tank Man» utropt til en av århundrets 100 mest innflytelsesrike personer av magasinet Time.

