Onsdag morgen ble det hørt et høyt smell i hovedstaden Colombo. Ifølge den srilankiske viseforsvarsministeren skyldtes smellet at politiet gjennomførte en kontrollert sprengning av et kjøretøy nær kinoen Savoy Cinema, melder Sky News.

Politiet opplyser at det ikke var eksplosiver i kjøretøyet.

Onsdag morgen opplyser myndighetene ifølge Reuters også at 60 personer nå er pågrepet i forbindelse med terrorangrepene mandag.

Politiet opplyser at tallet på døde etter påskens terrorangrep har steget ytterligere og er oppe i 359. Det oppjusterte tallet på drepte ble gjort kjent onsdag formiddag lokal tid. Fra før var det kjent at minst 321 mennesker ble drept i det koordinerte angrepet om morgenen første påskedag.

Politiet opplyser også at etterforskning viser at det var i alt ni selvmordsbombere som gjennomførte angrepene og at åtte av disse er identifisert.

Sri Lankas viseforsvarsminister Ruwan Wijewardene omtaler gjerningsmennene som velutdannede og sier at minst én av dem hadde studert i Storbritannia.

