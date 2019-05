Høyreradikale Bolsonaro undertegnet dekretet tirsdag, men teksten ble først kjent onsdag. Bolsonaro ble valgt til dels på grunn av sin harde retorikk mot den omfattende kriminaliteten i Brasil.

Blant dem som nå fullt lovlig kan bære ladde skytevåpen på åpen gate og på jobben, er jegere, gårdsbrukere og til og med enkelte journalister.

Men eksperter sier at liberalisering av landets våpenlover kan åpne for mer vold i et land som allerede har en av verdens høyeste drapsrater, og at det dessuten kan være i strid med grunnloven.

I 2017 ble det registrert 64.000 drap – 31 av 100.000 innbyggere, noe som er tre ganger høyere enn det FN klassifiserer som endemisk vold.

– Vi kan vente økte drapstall. Vi regner med at 20 millioner mennesker nå vil ha lov til å bære ladde våpen, og det er det verste som kunne skje i Brasil akkurat nå, sier Ivan Marques, som leder organisasjonen Sou de Paz.

En rekke politiske partier og aktivistgrupper planlegger å bringe saken inn for høyesterett. De mener at liberaliseringen strider mot grunnloven fordi den lager ny lovgivning og ikke bare endrer en eksisterende lov.

Fra før har brasilianere adgang til å eie skytevåpen, men bare i private hjem, på skytebaner og til jakt, dersom man har jaktlisens.