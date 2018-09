Mike Pence: Det var ikke meg!

Verden

Etter at The New York Times trykket en svært uvanlig anonym kronikk fra innsiden av Det hvite hus, har både konservative og liberale spekulert intenst i hvem den illojale kilden kan være.

Artikkelforfatteren beskriver den amerikanske presidenten som umoralsk, impulsiv og anti-demokratisk, og sier en rekke medarbeidere i Det hvite hus gjør alt de kan for å stanse og bremse presidentens agenda.

Det har ikke falt i god jord hos president Trump, som på Twitter anklager den anonyme kilden for å være feig, og samtidig stiller spørsmålstegn ved om personen virkelig finnes. Gjør hen det, bør The New York Times rapportere hen til myndighetene, oppfordrer en irritert president.

Men hvem har skrevet kronikken? USAs utenriksminister Mike Pompeo og visepresident Mike Pence avviser at det var noen av dem.

Mange har spekulert om at det var visepresident Mike Pence som skrev den oppsiktsvekkende kronikken, ettersom ordet «lodestar» ble brukt i en beskrivelse av tidligere senator John McCain. Lodestar er et gammeldags uttrykk Pence skal ha brukt flere ganger.

En talsperson for Pence avviser at visepresidenten er forfatteren.

– Visepresidenten bruker navnet sitt når han skriver kronikker, tvitrer Pences kommunikasjonssjef Jarrod Agen.

– New York Times burde skamme seg og det burde også personen som skrev den falske, ulogiske og feige kronikken. Vårt kontor er hevet over slike amatørmessige handlinger, skriver han videre.

– Bedragersk

Tidligere torsdag avviste også utenriksminister Pompeo å ha stått bak kronikken.

– Det bør ikke overraske noen at New York Times, en liberal avis som konstant angriper administrasjonen, velger å trykke et slikt stykke, sa Pompeo.

I den usignerte kronikken skriver forfatteren at medlemmer av Trumps egen stab ser på presidenten som en fare for nasjonen og at det er organisert, men skjult, motstand mot ham.

– Avisen burde ikke ha tatt en misfornøyd, bedragersk aktørs ord for god fisk. Det er mest av alt trist, sa Pompeo, som tirsdag var på besøk i India.

Pompeo sier det eneste alternativet for den som ikke utfører sjefens ordre, er å trekke seg.

– Ikke min

– Denne personen valgte i stedet, ifølge New York Times, ikke bare å bli værende, men å undergrave det president Trump og denne administrasjonen forsøker å gjøre, sier Pompeo.

– Jeg må si at jeg finner medienes forsøk på å undergrave denne administrasjonen svært urovekkende, legger han til, ifølge NTB.

The New York Times beskriver kronikkforfatteren som en framstående tjenestemann i Det hvite hus, og Trumps administrasjon prøver nå febrilsk å finne ut hvem det er.