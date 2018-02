Verden

JAFFA (Dagsavisen): Den iranske dronen som krysset grensen til Israel sist lørdag, var et tegn på at en ny væpnet konflikt kan stå på trappene. Det var den første åpne, direkte konfrontasjonen mellom to av Midtøstens store rivaler, Israel og Iran.

Dronen hadde tatt av fra Syria, og fløy over fronten og inn i Israel. 90 sekunder senere ble den skutt ned av en israelsk rakett. Israel fortsatte med omfattende luftangrep mot Syria, og skal ha angrepet 12 iranske og syriske baser dypt inne i nabolandet.

Og så, for første gang siden 1982, greide en syrisk rakett å skyte ned et israelsk F-16 jagerfly, som så styrtet i israelsk territorium. For Hizbollah-geriljaen i Libanon, som er en hovedaktør i Syria, ble nedskytingen et «vendepunkt».

Iran sa at Israels overherredømme i skyene er over.

– Hvis et land tror at det kan oppnå noe gjennom terrorisme, ved å blande seg inn i andre lands indre forhold eller ved å bombe naboland, tar det feil, sa Irans president Hassan Rouhani med klar henvisning til Israel, på en pressekonferanse lørdag, ifølge Ynet.

Frykter Irans nærvær

– Historisk sett har Israel trodd de kan gjøre som de vil. Men denne gangen gjorde den arabiske siden det klart at dette ikke får fortsette, sier Rami Khouri, som leder Issam Fares instituttet ved Det amerikanske universitetet i Beirut.

– Jeg vet ikke om det vil bli noen krig, men det som er sikkert er at alle er klare for den, og hvis den bryter ut, vil den bli usedvanlig ødeleggende, sier Khouri til Dagsavisen.

Israel frykter at Iran forsøker å etablere et militært nærvær rett ved landets grenser, og at droneflygingen var et forsøk på å sjekke Israels reaksjon.

– Vi har en ny virkelighet her med nye spilleregler, og begge sider tester den andre sidens røde linjer, sier professor Gabriel Ben Dor, en israelsk ekspert på konfliktene i Midtøsten.

– Vil bli blodig

Hittil har Israel stort sett greid å holde seg utenfor krigen i Syria, som har pågått i snart sju år. Mens hele Midtøsten har gått opp i flammer, har Israel vært som en øy av stabilitet. Dette kan ta slutt nå.

Hva Iran ville med dronen er ikke kjent. Iran ligger over 2000 kilometer unna Israel, men har brukt milliardbeløp på å bevæpne Israels nærmeste naboer, Hizbollah-geriljaen i Libanon og Hamas i Gaza. Iran dominerer i dag Irak, Syria, Libanon og Jemen, og føler seg også sterkere enn noen gang før i nyere tid.

Men problemet for den israelske siden er at forsvarsstrategien som er blitt brukt hittil, trolig ikke lenger vil fungere. Israel er et lite land, på størrelse med Telemark fylke. På det smaleste er ikke landet mer enn 15 kilometer fra øst til vest. Siden landet ikke har en såkalt strategisk dybde, har det alltid vært et mål under en krig å flytte fronten over på den arabiske siden. Men når den iransk-støttede Hizbollah-geriljaen er antatt å ha over 15.000 raketter, er det plutselig ventet at israelske byer vil bli angrepet på en måte landet aldri tidligere har sett.

– Den neste krigen vil bli forferdelig blodig for alle parter. Raketter vil regne ned over Israel. Og fordi Israel ikke vil kunne leve med dette, vil vi trolig ødelegge infrastrukturen i Libanon, sier Ben-Dor, som underviser ved Haifa-universitetet, til Dagsavisen.

Den israelske statsråden Naftali Bennett gikk enda lenger da han søndag sa at Israel også måtte ta sikte på å angripe Teheran for å stanse Irans involvering.

Flere fronter

Dermed kan denne krigen komme til å utspille seg på minst tre fronter samtidig: Iran er inne i Syria, og har samtidig angrepskapasitet gjennom sine to allierte geriljaer: Hizbollah langs Israels nordlige front, og Hamas på sørsiden. Men også Russland vil spille en rolle.

Siden raketten som skjøt ned det israelske jagerflyet trolig var russisk, er også spenningsnivået mellom Israel og Moskva høynet. Russiske offiserer var utplassert på en av de syriske basene Israel angrep – T4-basen utenfor Palmyra. Moskva har kommet med en klar advarsel til Israel.

– Enhver trussel mot de russiske tjenestemennene som befinner seg i Syria på invitasjon fra landets legitime regjering, er fullstendig uakseptabel, het det i en pressemelding fra Moskva.

Dan Orbach, ekspert på militærhistorie ved Det hebraiske universitet i Jerusalem, er ikke i tvil om Moskvas intensjoner, og mistenker at Russland kan ha hatt en finger med i spillet rundt nedskytingen av det israelske flyet.

– De russiske militærrådgiverne er til stede inne i de syriske basene. Og det er helt sikkert at de søker å begrense Israels handlefrihet, sier Orbach til Dagsavisen.

Samtidig vil Israel for enhver pris unngå et oppgjør med Russland. Israel nevnte ikke Russland med et ord i protesten etter nedskytingen av flyet.

– Selv en tilfeldighet kan komme til å utløse en krig nå. Jeg tror ikke at noen av partene ønsker en krig, men det betyr ikke at det ikke blir noen. Alle har våpnene klare, spørsmålet er om den lille gnisten kommer, sier Khouri i Beirut.