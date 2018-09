Verden

Tidligere førstedame Michelle Obama kaster seg inn i valgkampen før mellomvalget 8. november. I dag lanserer hun "When we all vote" i Las Vegas i Nevada, for å få flere amerikanere til å bruke stemmeretten i det viktige Kongressvalget om en drøy måned. Det er første gang Michelle Obama engasjerer seg politisk etter at Donald Trump tok over makten i USA.

I følge kampanjen handler det ikke om partipolitikk, men om engasjement. Obama vil "starte en samtale om våre rettigheter og ansvar for å forme demokratiet vårt", og vi kjempe mot apati og kynisme blant amerikanske velgere.

Kampanjen er tverrpolitisk, men det er en kjent sak at høy valgdeltakelse som oftest betyr større oppslutning for demokratene. Republikanske politikere har gått i bresjen for å stramme inn kriteriene for å kunne stemme i flere delstater.

Michelle Obama følger i ektemannens fotspor når hun nå kaster seg inn i valgkampen. Tidligere denne måneden dukket tidligere president Barack Obama opp i Pennsylvania for å drive valgkamp for demokratene Tom Wolf og Bob Casey.

Reiser til vippestater

Både Pennsylvania og Nevada er såkalte vippestater, der det ikke er et tydelig konsekvent flertall til et parti. Nevada stemte for Hillary Clinton i 2016, mens Pennsylvania gikk til Donald Trump.

Michelle Obama, som får kjendiser som Tom Hanks og Janelle Monae med seg på turne, skal også besøke Houston i Texas og Pittsburgh i Pennsylvania, ifølge The Guardian.

I november kommer den tidligere førstedamen med boka "Becoming".

