Mexico stritter imot Trump: Vil ikke ha amerikanske soldater ved grensen

Verden

President Donald Trump kunngjorde i dag at han skal utstasjonere soldater ved grensen mot Mexico, et tiltak han beskriver som «et stort steg» fram.

Nå svarer Mexico på uttalelsen.

Ikke fått avklaring

I et intervju med CNNs Christiane Amanpour gjør den Mexikanske ambassadøren Geronimo Gutierrez det klart at de ikke liker Trumps ide.

– Dette er ikke noe Mexikanske myndigheter ønsker velkommen, sier ambassadøren.

Han oppgir mer informasjon fra Trump som et krav.

– Vi har bedt om avklaringer fra USA og Presidenten, men ikke fått det, sier Gutierrez.

Åpen for tropper på egen side av grensa

Hva blir Mexicos respons hvis dere ikke får avklaringene, spurte deretter Amanpour. Hun utdypet spørsmålet med å spørre om Mexico selv vil sette tropper langs grensen, på sin side.

Gutierrez utelukker ikke at Mexico kan svare med lignende tropper.

– Vi skal opptre i vår egen beste interesse, det sier seg selv, sier ambassadøren til CNN.

Trump har rast mot Mexico for å la latt rundt 1.500 demonstranter fra Mellom-Amerika ta seg gjennom Mexico fra landets sørligste delstat Chiapas og fram til den amerikanske grensen i nord, i håp om å slippe inn i USA og søke asyl.

Mur av mennesker

Denne formen for demonstrasjon har pågått ved påsketider hvert år de siste fem årene. Denne «karavanen» er bevis for at det trengs en grensemur, mener presidenten.

– Vi skal gjøre ting på militært vis. Inntil vi kan ha muren på plass og tilstrekkelig sikkerhet, må vi vokte grensen vår med soldater, sa Trump under et møte med ledere fra de tre baltiske landene i Det hvite hus tirsdag.

