Vitner sier de så en ildkulde fulgt av en røykhale på himmelen midt på dagen. Deretter falt en skur av svarte steiner over turistbyen Viñales. Også i hovedstaden Havanna ble det sett røykstrimer, og folk hørte eksplosjoner.

– Vi kom fra sentrum, og så fikk vi se enn ildkule på himmelen. Jeg er sikker på at det var en meteoritt, en stor en, sier den spanske turisten Jesus Nicolas i Havanna.

Mens ryktene gikk på sosiale medier, avviste statlige medier at det hadde vært en flyulykke og opplyste at det var snakk om «et naturlig, fysisk fenomen». Senere på dagen bekreftet landets vitenskaps. og miljødepartement at det var et meteorittnedslag.

Det er offentliggjort bilder av små svarte steiner som skal være meteorittfragmenter som falt ned i Viñales. (NTB)

