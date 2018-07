Mestertyv inspirert av filmen «Heat» rømte fra fengsel i helikopter

Verden

Av Christian Sandborg

46 år gamle Redoine Faid sier hans kriminelle karriere er inspirert av amerikanske filmer som «Scarface» og «Heat», melder flere medier, blant andre New Delhi TV.

Faid sonet i et fengsel i Reau sørøst for Paris, men gjennomførte søndag en spektakulær flukt der han ble plukket opp av et helikopter. Faid var en gang Frankrikes mest ettersøkte mann, skriver NTB.

Helikopter

Flere væpnede menn bisto Faid med å flykte, bekrefter franske fengselsmyndigheter. Helikopteret ble senere funnet utbrent.

Faid flyktet også i 2013 fra et fransk fengsel, den gang ved å ta gisler og sprenge seg gjennom murene ved hjelp av dynamitt. Han ble pågrepet igjen seks uker senere.

Bande

Karrieren som tyv startet fransk-algerieren på midten av 1990-tallet, da han ledet en bande som sto bak alt fra væpnede ran til juveltyverier og utpressing. Medlemmene ble pågrepet i 199, og Faid ble dømt til 30 års fengsel.

Han ble løslatt på prøve etter ti år, men ble i 2011 igjen fengslet.

Han sonet en fengselsstraff på 25 år for å ha planlagt et bevæpnet ran der en politibetjent ble drept Mai 2010.

