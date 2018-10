Verden

Valgresultatet viser at kristenkonservative CSU får 37,2 prosent av stemmene i delstatsvalget i Bayern. Det er en kraftig tilbakegang for partiet, som har styrt delstaten i over 70 år.

CSU er fortsatt klart størst i Bayern, men vil miste flertallet i delstatsforsamlingen, viser det endelige resultatet natt til mandag.

Også Merkels andre alliansepartner, sosialdemokratene i SPD, gjorde et katastrofevalg i Bayern. Partiet fikk 9,7 prosent stemmer, som er om lag halvparten av stemmene de fikk ved valget 2013. Så dårlig har ikke partiet gjort det i delstaten siden andre verdenskrig.

– Dette er selvfølgelig ikke en god dag for CSU, sa delstatsminister Markus Söder da valgresultatet ble kjent, og sier at partiet har akseptert det «smertefulle» resultatet med ydmykhet.

Det var imidlertid jubel i andre partier. De Grønne fikk 17,7 prosent oppslutning, som er nesten dobbelt så høyt som ved forrige valg. Også det innvandringskritiske partiet Alternativ for Tyskland (AfD) gikk kraftig fram med en oppslutning på 10,2 prosent. Partiet har nå sikret seg en plass i delstatsforsamlingen for første gang.

Nasjonale konsekvenser

Et sviende nederlag for CSU kan få konsekvenser også for tysk politikk på nasjonalt nivå.

– Hvis CSU gjør et så dårlig valg som det ser ut til, er det store sjanser for at innenriksminister og CSU-leder Horst Seehofer må gå av som partileder, sa førsteamanuensis Ole Letnes ved Universitetet i Agder til NTB før resultatet var klart.

I så fall kan statsminister Angela Merkels konservative koalisjon, bestående av Merkels CDU og søsterpartiet CSU, stå overfor nye problemer.

– Det vil gi debatten om Merkels fremtid ny næring. Kanskje ikke helt umiddelbart, fordi man vil avvente valget i Hessen om 14 dager og frede Merkel til etter det. Men etter den tid vil det brake løs, var Letnes' analyse.

Paradoks

Andre peker på at det ikke nødvendigvis er noen ulempe for Merkel hvis Seehofer må ta ansvaret for CSUs tilbakegang og gå av.

– Det er ingen hemmelighet at hun gjerne vil se Seehofers avgang. Innenriksministeren har vært hovedkilden til ustabiliteten og spenningen i hennes seks måneder gamle koalisjonsregjering, skriver Financial Times.

Samtidig vil et svekket CSU i Bayern, som kanskje vil bli avhengig av De Grønne, få større vanskeligheter med å tvinge gjennom sin vilje i Berlin, fremholdes det.

– Hva som skjer med storkoalisjonen i Berlin, avhenger veldig mye av utfallet av valget i Bayern, sa Letnes.

De grønne og AfD

Siden AfD nå har sikret seg en plass i delstatsforsamlingen, er partiet nå representert i alle delstater med unntak av Hessen. Og der er det altså valg om to uker. AfD lokker velgere med slagord som «islamfrie skoler» og «penger til pensjonister, ikke til immigranter».

Partiet som går kraftigst fram i Bayern er De grønne, som går 8 prosentpoeng fram siden forrige valg. Mye av fremgangen tilskrives partiets karismatiske leder i Bayern, Katharina Schulze (33), og hennes personlige motto om å «redde verden pragmatisk, skritt for skritt».

– De har profittert på at de har levert «motgift» mot AfD og CSUs restriktive flyktningpolitikk. Det vil gi dem mye selvtillit og gjøre dem mer selvbevisst på hva de kan bidra med på forbundsplan, sa Letnes før valgresultatet ble klart.

Sterk økonomi

Det er ikke enkelt å finne tradisjonelle forklaringer på CSUs kraftige fall. Økonomien i Bayern, med bedrifter som BMW, Allianz, Siemens og Audi, går så det griner. Arbeidsledigheten er rekordlav på 2,8 prosent, og kriminaliteten er redusert.

Letnes pekte på at indre strid mellom Seehofer og CSUs delstatsminister Markus Söder, uheldige utspill fra Seehofer og en opplevelse av vingling fra partiet i det betente innvandringsspørsmålet som mulige årsaker.

– CSU prøvde først å være like strenge som AfD i flyktningpolitikken, men innså at det var feil taktikk og la seg på en mer AfD-kritisk linje i siste del av valgkampen, sa han.

– CSU har ikke klart å fornye seg, det er fortsatt et parti dominert av middelaldrende menn. (NTB)