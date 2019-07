Merkel mottok Danmarks nye statsminister utenfor statsministerkontoret. Deretter gikk en smilende Merkel bort til et podium der hun og Frederiksen satte seg ned på hver sin hvite stol under fremføringen av de to landenes nasjonalsanger.

Vanligvis pleier Merkel og hennes respektive gjester å stå mens de lytter til fremføring av nasjonalsangene.

Løsningen ble valgt dagen etter at hun under en tilsvarende velkomstseremoni for Finlands statsminister Antti Rinne fikk skjelvetokt. Det var tredje gang på under én måned. Den første episoden var i juni da hun tok imot Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. En uke senere ble hun sett skjelvende i residensen til president Frank-Walter Steinmeier under den offisielle utnevnelsen av Christine Lambrecht som ny justisminister.

Skjelvetoktene har skapt bekymring rundt hennes helse.

Merkel forklarte på en pressekonferanse med Rinne en time senere at det ikke er grunn til å bekymre seg for helsen hennes. Hun sa hun får behandling etter den første skjelveepisoden.

– Den er åpenbart ikke helt avsluttet, men jeg gjør framskritt, og jeg må fortsatt leve med det en stund. Men det går veldig bra med meg, og dere må ikke bekymre dere for meg, sa hun.

På et senere spørsmål sa hun at hun tror det vil gå over en dag, men at hun ikke er kommet så langt ennå.

Merkel fyller 65 år i neste uke.