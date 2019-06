Bakgrunnen for avgangen er at det sosialdemokratiske partiet SPD gjorde det svært dårlig i EU-valget.

Nahles, som er SPDs første kvinnelige leder, sier til Die Welt at hun formelt vil kunngjøre avgangen mandag. Hun trekker seg også som parlamentarisk leder.

SPD, som inngår i statsminister Angela Merkels koalisjonsregjering, fikk bare 15,8 prosent oppslutning i forrige måneds EU-valg. For fem år siden fikk partiet 27,3 prosent av stemmene.

Nahles har internt i partiet vært en sterk forsvarer av regjeringssamarbeidet med Angela Merkels parti CDU, men har opplevd stadig større indre press mot dette, blant annet fra SPDs ungdomsparti.

Alvorlig tvil

Hennes avgang tolkes dermed som et slag i ansiktet for fløyen som ønsker fortsatt regjeringsdeltakelse.

– Diskusjonen i den parlamentariske gruppen og den brede tilbakemeldingen fra partiet viser at den nødvendige støtten for mine verv ikke lenger er der, sier Nahles, som også går av som parlamentarisk leder i partiet.

Nestleder Harald Christ i SPDs økonomiske forum sier at Nahles avgjørelse har skapt alvorlig tvil rundt framtiden til koalisjonsregjeringen.

– Til alle de som er glade i dag: dette er et stort tap for tysk politikk. Nahles står for eksistensen til GroKo (storkoalisjonen) – og stabiliteten til denne er nå i spill, sier han.

Merkel: – Respekterer avgjørelsen

Statsminister Merkel sier at hun respekterer Nahles avgjørelse.

– Selvfølgelig respekterer jeg også avgjørelsene det sosialdemokratiske partiet nå må ta, sier hun.

Samtidig understreker Merkel at hennes regjering vil jobbe videre som normalt med utfordringer som venter i både Tyskland, Europa og verden for øvrig.

– Blør i hjel

Lederen i Merkels parti CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, ber sosialdemokratene gjøre sitt for å sikre regjeringens stabilitet.

Hun ber om at SPD fyller det tomme ledervervet raskt, «slik at det ikke vil svekke koalisjonens evne til å ta grep».

– For CDU er ikke dette tidspunktet for å reflektere over partitaktikk. Vi står bak storkoalisjonen, sier CDU-lederen.

Tyske medier spår imidlertid ingen lett tid i vente for koalisjonspartnerne. Avisen Bild skriver at «SPD blør i hjel. Og GroKo gjør det samme». Süddeutsche Zeitung mener at koalisjonen er ved veis ende:

– Sosialdemokratene har nettopp nedkjempet kvinnen som med kraftanstrengelser brakte alliansen sammen. Hva er da poenget ved å fortsette å pine seg selv med dette?, spør avisen.

Frittalende

Den 48 år gamle alenemoren Nahles overtok som partileder i SPD april i fjor. Hun tilhører partiets venstrefløy og er kjent som en frittalende politiker.

Nahles overtok etter Martin Schulz, som ryddet kontoret etter valgnederlaget i september 2017.

SPD endte da opp med 20,5 prosent av stemmene, det dårligste resultatet siden andre verdenskrig.

Det er ikke kjent hvem som kommer til å overta som partileder etter Nahles, men navn som Stephan Weil, Manuela Schwesig, Olaf Scholz og Rolf Muetzenich trekkes fram i spekulasjonene om hvem som tar over vervet.

NTB-DPA-AFP