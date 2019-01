Magnitz sitter i den tyske nasjonalforsamlingen for AfD og leder også partiets lokallag i Bremen. Mandag ettermiddag ble han angrepet av tre maskerte personer på åpen gate i sentrum av byen.

– Gitt offerets arbeid tror vi at dette var en politisk motivert handling, heter det i en kunngjøring fra tysk politi.

AfD offentliggjorde tirsdag bilder av en bevisstløs Magnitz med kraftig forslått og blodig ansikt i sykesengen.

– De slo ham bevisstløs med et trestykke og fortsatte deretter å sparke ham mens han lå nede, heter det i en kunngjøring fra partiet.

– Han ble nesten slått i hjel, sier AfDs leder Jörg Meuthen.

Fordømmes

Statsminister Angela Merkels talsmann Steffen Seibert skriver på Twitter at det «brutale angrepet» må bli møtt med «skarp fordømmelse».

– Forhåpentligvis kan politiet få tak i de skyldige fort, skriver han.

Tysklands utenriksminister Heika Maas går også hardt ut mot angrepet, og sier at det finnes «absolutt ingen rettferdiggjørelse» for bruken av vold, til tross for politisk uenighet.

– Enhver som gjennomfører en slik kriminell handling må bli straffet, sier han, ifølge AFP.

Flere angrep på AfD

AfD ble under valget i 2017 landets tredje største parti og sikret seg 93 representanter i den tyske nasjonalforsamlingen. I tråd med deres politiske framgang har partiet også blitt mål for flere angrep.

Forrige uke eksploderte en sprengladning i en søppelbøtte utenfor partiets kontor i byen Döbeln i delstaten Sachsen.

I helgen ble hjemmet til en lokal AfD-politiker i delstaten Niedersachsen nedtagget med graffiti, og et partikontor ble truffet av en malingsbombe.

Siden midten av desember har tysk politi registrert åtte angrep mot AfD-partikontorer.