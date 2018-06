Verden

Av Are Føli

– Nasjonen har gitt meg presidentskapets oppgaver og plikter, erklærte Erdogan søndag kveld.

På dette tidspunktet gjensto det fortsatt å telle mange stemmer, og Erdogan viste til uoffisielle resultater. Men valgkommisjonen bekreftet etter hvert at han hadde fått en oppslutning på over 52 prosent i presidentvalget.

Opposisjonen har uttrykt bekymring etter meldinger om valgfusk og manipulering av de foreløpige resultatene. Muharrem Ince, som kom på andreplass i presidentvalget, godtok likevel nederlaget mandag.

– Jeg aksepterer resultatet, sa han.

Ince oppfordret Erdogan til å være en president for alle landets innbyggere, men advarte samtidig mot Tyrkias politiske utvikling.

– Tyrkia har kuttet sine bånd til demokratiet, hevdet han.

– Ville forsikre seg

Opposisjonskandidaten kritiserte også valget og viste til meldinger om valgfusk og en urettferdig valgkamp.

Også forsker Lars Haugom ved Institutt for forsvarsstudier mener påstandene om fusk og uregelmessigheter er troverdige.

– Hvis man ser på omfanget av manipulering og uregelmessigheter, kan det tyde på at Erdogan ville forsikre seg om at han ikke trengte å gå videre til en andre valgomgang, sier han til NTB.

Erdogan skrøt på sin side av den høye valgdeltakelsen da han erklærte at han lå an til seier.

– Med et oppmøte på nær 90 prosent har Tyrkia lært verden en lekse i demokrati, sa presidenten til applaus og jubel fra sine tilhengere.

Også NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg er imponert over hvor mange tyrkere som brukte stemmeretten.

– Jeg vil gratulere Erdogan med gjenvalget som president. Jeg vil også gratulere det tyrkiske folk med den høye deltakelsen i dette valget, sier han.

Ny grunnlov

Tyrkerne valgte søndag også ny nasjonalforsamling, og her ble ikke resultatet helt som Erdogan hadde håpet.

Hans moderate islamistiske parti AKP mistet sitt rene flertall i forsamlingen. Men partiet samarbeider med det mindre nasjonalistpartiet MHP – og til sammen ligger de an til å få flertall.

Valgresultatet betyr at Erdogan kan styre videre med mer makt og myndighet enn før. I en folkeavstemning i fjor stemte tyrkerne for en ny grunnlov som innebærer mer direkte presidentstyre, og mindre makt til representantene i nasjonalforsamlingen.

Tyrkia-kjenner Morten Myksvoll mener Erdogan i praksis har ligget tett opp til et slikt system også de to siste årene, delvis som følge av at det er unntakstilstand i Tyrkia. Grunnlovsendringen betyr at presidentstyret lovfestes.

Kurisk delseier

Muharrem Ince fikk rundt 30 prosent av stemmene i presidentvalget, ifølge valgkommisjonen.

I parlamentsvalget klarte det prokurdiske partiet HDP å komme over den høye sperregrensen på 10 prosent – til tross for at partiets presidentkandidat Selahattin Demirtas og flere andre sentrale politikere er fengslet.

At barrieren ble brutt, utløste jubel i kurdiske områder sørøst i Tyrkia som de siste årene har vært hardt rammet av konflikten mellom regjeringsstyrker og den væpnede kurdiske gruppa PKK.

NATO-landet Tyrkia har i senere år hatt et konfliktfylt forhold til flere vestlige land, samtidig som forholdet til Russland er blitt bedre. En av de første som gratulerte Erdogan med genvalget, var Russlands president Vladimir Putin.

Erdogan dro seieren i havn til tross at Tyrkia de siste månedene har slitt med store økonomiske problemer – noe som trolig har hatt større betydning for velgerne enn Tyrkias deltakelse i krigen i nabolandet Syria. (NTB)