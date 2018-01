Verden

I amerikanske medier har politikere hamret løs på hverandre. Republikanerne vil stoppe etterforsknigen av Trumps Russland-forbindelser, og starte etterforskning av Clinton-parets veldedige stiftelse, «The Clinton Foundation».

Leder av etteretningskomiteen i Representantenes hus, Adam Schiff (D), mener at Det hvite hus har presset FBI til åpne etterforsknng av påstått korupsjon i Clinton-stiftelsen.

– Du trenger ikke være noe geni, og i hvert fall ikke et mentalt stabilt geni, for å se at Trump har mast og presset fram en Clinton-gransking, sier Schiff ifølge CNN .

Han mener at det hele er stelt i stand etter politisk press.

– Det er ikke på grunn av nye bevis som har kommet fram, men fordi Det hvite hus har plaget og mast på føderale myndigheter, sa Schiff videre.

Ifølge CNN er det usikkert om det er kommet nye bevis i saken.

Politiske tjenester

New York Times melder at kilder med kjennskap til saken sier at folk tilknyttet Clinton Foundation igjen har fått spørsmål fra FBI. Spørsmålene dreier seg

blant annet om det er blitt gitt penger til stiftelsen i bytte mot politiske tjenester, skriver NTB

Nyhetsbyrået APs ikke navngitte kilde sier etterforskningen har pågått i flere måneder.

Avviser beskyldningene

Clinton-stiftelsen har avvist alle beskyldningene og hevder anklagene er politisk motivert. Stiftelsen har gjentatte ganger bevist at påstandene er feil, sier talsmann Craig Minassian i en uttalelse fredag.

FBI avsluttet en tidligere etterforskning av saken i 2016 på grunn av mangel på bevis. President Donald Trump har imidlertid uttalt at etterforskningen burde gjenopptas.

«Farse»

Tidligere utenriksminister Hillary Clinton var Trumps motkandidat i presidentvalget i USA i 2016. Bill Clinton var president fra 1993 til 2001.

Hillary Clintons talsmann kaller granskingen en «farse» og sier justisminister Jeff Sessions handler på ordre fra Trump ved å gjenoppta saken.

– Dette er en filantropisk stiftelse som endrer folks liv, mens Republikanerne har forsøkt å forvandle det til en politisk fotball, sier Merrill.

Trump har gjentatte ganger, i taler og på Twitter, bedt justisdepartementet om å etterforske Clinton.