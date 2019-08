Kystvakten i Libya har et lavere anslag enn FN og oppgir at mellom 15 og 20 mennesker er savnet. Talsmann Ayoub Gassim i den libyske kystvakten sier at minst fem omkomne, blant dem et barn og en kvinne fra Marokko, er funnet i nærheten av byen Khoms.

Minst 65 migranter, de fleste av dem fra Sudan, ble berget i live, ifølge Gassim, som legger til at en leteaksjon pågår etter de savnede.

Talsmann Charlie Yaxley ved FNs flyktningkontor anslår at minst 40 menn, kvinner og barn er omkommet eller savnet etter tirsdagens forlis. Anslaget er basert på skildringer fra øyevitner og overlevende.

– Dersom dagens tragiske tall bekreftes, vil antallet mennesker som har druknet i Middelhavet i 2019, nærme seg 900, sier Yaxley.

Internering

FNs flyktningkontor sier 45.505 mennesker har ankommet sjøveien til Europa så langt i år, rundt 30 prosent færre enn på samme tid i fjor.

Alarm Phone, en uavhengig støttegruppe for folk som krysser Middelhavet, sier opptil 100 migranter var om bord i båten som kantret tirsdag. Gruppen sier de ble oppringt fra folk på båten «som var i stor nød, de gråt og skrek og fortalte oss at folk allerede hadde dødd».

Libyas kystvakt oppgir selv å ha stanset hundrevis av migranter i Middelhavet så langt i august.

De siste årene har EU slått seg sammen med kystvakten og andre libyske styrker for å hindre at folk tar den farlige sjøveien til Europa. Menneskerettsgrupper sier det har gjort at migranter og flyktninger overlates til brutale væpnede grupper eller sperres inne i interneringsleirer.

Tortur

Menneskesmuglere og et vell av militser har utnyttet det blodige kaoset som har rådet i Libya siden opprørere med NATOs støtte styrtet Muammar Gaddafi i 2011.

Minst 6.000 mennesker fra Eritrea, Etiopia, Somalia, Sudan og andre land er sperret inne i titalls leire rundt om i Libya. De drives av militser som anklages for tortur og andre overgrep.

Over 3.000 av dem er internert i og rundt hovedstaden Tripoli og er i fare på grunn av kampene som raser mellom krigsherren Khalifa Haftars styrker og militser som kjemper for den FN-støttede regjeringen.

I juli ble minst 44 mennesker drept i et luftangrep mot en interneringsleir for flyktninger og migranter i utkanten av Tripoli. Regjeringen anklager Haftars styrker for å stå bak, men de avviser ansvar og anklager regjeringstro militser for å ha lagret våpen i interneringsleiren.

