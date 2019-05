Det er en veletablert tradisjon i Storbritannia at nybakte kongelige mødre stiller opp på sykehustrappen med den nyfødte, for å la seg avbilde av pressen. Men da Meghan Markle og prins Harrys baby var født stilte ikke hertuginnen opp på noen slik fotoshoot. Trappen utenfor Lindo Wing ved St Mary’s Hospital i London ble stående tom. Det har skapt reaksjoner.

Les også: TV-serien SKAM har endret hvordan danskene snakker

Skylder på feminisme

Særlig ble nyheten dårlig mottatt av britisk tabloidpresse. Da det ble kjent at paret droppet fotoshooten valgte avisa The Sun å skrive på lederplass at det «ikke ser bra ut» at paret «holder detaljer skjult for nasjonen, selv etter fødselen».

Avisa kom i tillegg senere med en artikkel hvor de i overskriften forklarer Markles valg med at hun er feminist. Dette fordi Markles begrunnelse ryktes å være at hun «vil bli kjent med babyen uten å måtte se perfekt ut».

Og pressen er ikke alene om å være kritisk; En YouGov-undersøkelse viser at 12 prosent av britene syns at Markle ikke har rett til å droppe sykehustrapp-øyeblikket.Samtidig mener 75 prosent av de spurte at paret bør få velge selv. New York Times kom i tillegg på banen etter The Suns artikkel og ba tabloidavisene slutte å sutre.



På denne trappen viser alltid kongefamilien fram sine nyfødte. Men Meghan har valgt å la være. FOTO: NTB Scanpix

Les også: Prins Harrys sønn er nummer sju i arvefølgen

Velkjent debatt

Dette er langt fra første gang trappe-øyeblikket er tema for debatt. Markles svigerinne, Kate Middleton, har stilt opp på denne fotoshooten med alle tre barna, kort tid etter hver fødsel. Hun har fått tyn både fra kjendismammaer og kommentatorer for å gi et uriktig inntrykk av hva det vil si å nettopp ha født, gjennom å stille opp med perfekt sminke og dyre kjoler, bare minutter etter fødselen.

Skuespiller Keira Knightley ledet an debatten i 2018, da hun gjennom et bidrag i en essay-samling om feminisme anklaget Middleton for å oppmuntre kvinner til å «gjemme smerten» kort tid etter «kamp mellom liv og død».



Kate og William stilte opp på trappen ved Lindo Wing i fjor. FOTO: NTB SCanpix

Harry tok trappe-jobben

Den som derimot stilte opp etter Markles fødsel for å møte pressen var Harry. Til pressen hyllet han kona.

– Hvordan kvinner gjør det de gjør, det er hinsides hva man kan forstå, sa han.

Les også: Studie: Noen menn er utro og ansiktstrekkene kan avsløre hvem det er