Ifølge to kilder nær presidenten som CNN har snakket med, er Trump ikke spesielt glad for å undertegne kompromisset, men han gjør det for å unngå en ny nedstengning av deler av statsapparatet, skriver NTB.

Onsdag sa også Trump at han ikke ønsker noen nedstenging, men at han enda ikke har sett det nye komromisset på grensesikkerhet.

– Men muren den blir det noe av, sa Trump

– Det vil ikke bli enkelt å passere den muren, sa Trump til pressen i Det hvite hus onsdag.

Demokratene og Republikanerne i Kongressen har blitt enige om en ny avtale om grensesikkerhet. Den innebærer mer penger til å sikre grensa mot Mexico, men mye mindre enn Trump ønsker seg.

Samtidig melder NBC News at Trump vil tvinge igjennom en mur langs Mexico-grensen ved å ta finansieringen fra andre budsjetter.

Han vil med dette kalle innvandring for en nasjonal krisesituasjon og kreve pengene på det grunnlaget.

Onsdag var også pressesekretær i Det hvite hus, Sarah Sanders, klar og slo fast at muren, den vil komme, melder MSNBC.

– En ting er sikkert, Trump vil bygge muren, sa Sanders til pressen utenfor Det hvite hus.

1,4 milliarder

Presidenten ville ha 5,7 milliarder doller, men får om lag 1,4 milliarder dollar i stedet.

Avtalen må vedtas av Kongressen og undertegnes av president Trump senest fredag for at USA skal unngå en ny såkalt shutdown.

Under et folkemøte i El Paso mandag, var Trump klar fra talerstolen på at muren langs den mexicanske grensen, den kommer.

– De sier at det er framgang i disse samtalene. Men bare så de vet det, vi kommer til å bygge denne muren, sa Trump til et jublende publikum.

Narkotikasmuglere

– Vi kommer til å bygge denne store sterke muren for å hindre narkotikasmuglere og kriminelle fra å komme inn i landet vårt, sa Donald Trump fra Det hvite hus, kringkastet på MSNBC tirsdag.

Han kritiserte også andre murer rundt omkring for å være lite tiltalende.

– Jeg elsker bygninger. Vi kommer til å få en vakker og flott konstruksjon. Andre murer er så stygge, vår skal bli flott og fin, sa Trump så. (NTB)

