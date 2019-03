Alle øyne er i helgen rettet mot justisminister William Barr, som fredag fikk overlevert den etterlengtede Mueller-rapporten.

Søndag melder MSNBC at et sammendrag av spesialettertforsker Robert Muellers sluttrapport trolig skal presenteres for Kongressen søndag og at sammendraget uansett vil bli offentliggjort for alle, ikke bare Kongressen, når det er klart.

Det vil sendes samtidig på epost til både komiteledere i Kongressen og media, melder MSNBC.

Samtidig melder AP at Barrs sammendrag av Muellers rapport blir presentert for lederne i Kongressen søndag, og at det vil det gå minst én dag til før offentligheten får innblikk i konklusjonene.

Trump har i de snart to årene med etterforskning stemplet Muellers arbeid som en ulovlig heksejakt.

Flere tar til orde for å offentligjøre hele sluttrapporten, både demokrater og republikanere.

Demokratenes leder i Representantenes hus Nancy Pelosi har sagt at et sammendrag av Muellers konklusjoner ikke er godt nok. Hun vil ha hele rapporten, skriver NTB.

To år

Mueller og hans team har i snart to år gransket russisk innblanding i presidentvalget som brakte Trump til Det hvite hus, samt anklager om samarbeid med Trumps medarbeidere, skriver NTB.

Barr studerer nå den hemmeligstemplede sluttrapporten. Han skal skrive sitt eget sammendrag som han så snart som mulig vil presentere for Kongressens ledere. Han skal vurdere hva som skal med i dette sammendragwet sammen med visejustisminister Rod Rosenstein og Robert Mueller, skriver CNBC.

Ingen flere tiltales

Dermed må offentligheten vente minst én dag til på å få et innblikk i tidligere FBI-direktør Muellers konklusjoner. Da granskingsrapporten ble overlevert til Barr, kom beskjeden om at Mueller ikke tar til orde for å reise noen flere tiltaler i saken.

Flere i Det hvite hus puster trolig lettet ut, for både presidentens sønn og svigersønn skal ha vært gjenstand for etterforskning.

Når det gjelder Trump selv, så beskyttes presidenten uansett gjennom justisdepartementets langvarige praksis om ikke å straffeforfølge en president. Trumps motstandere håper likevel at rapporten vil beskrive en kriminell oppførsel fra Trump som kan danne grunnlag for en riksrettsprosess.

Dog melder MSNBC at Donald Trump jr er under etterforskning i New York og derfor har en advokat. Om han er blitt stevnet under Muellers etterforskning, vil dette ikke være offentlig. Dette fordi Don jr sin advokat kan si at Don jr ikke vil vitne, såkalt å påberope seg det femte grunnlovstillegg, noe han har rett til om det vil innbefatte å kriminalisere seg selv. Dermed vet man ikke sikkert om Don jr har vært stevnet av Mueller eller ei.

Heksejakt

Fra Trump, som de siste to årene har stemplet Muellers etterforskning som en ulovlig heksejakt, var det unormalt stille på Twitter lørdag. Presidenten tilbringer helgen på sitt landsted i Palm Beach, og han tilbrakte formiddagen på golfbanen. Det hvite hus' talsmann Hogan Gidley bekrefter at de fremdeles verken har sett rapporten eller blitt orientert om innholdet.

Både demokrater og republikanere har krevd at hele rapporten offentliggjøres, og Mueller-rapporten ventes å bli gjenstand for voldsom politisk og juridisk tautrekking.

Jubel

Demokratenes Chuck Schumer gjentok sitt krav lørdag om at Det hvite hus verken må få smugkikke på rapporten eller få ta del i diskusjonen om hvilke deler av etterforskningen som skal offentliggjøres.

Trumps allierte jubler over nyheten om at Mueller ikke anbefaler noen nye tiltaler og mener det frikjenner presidenten.

Totalt har Muellers etterforskning munnet ut siktelser eller tiltaler mot 34 personer, hvorav seks er tidligere Trump-medarbeidere.

Så langt er ingen blitt tiltalt for samarbeid med russerne for å påvirke valget. (NTB)

