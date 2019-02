May utsetter brexit-avstemning

Av NTB

Det opplyste May om bord på flyet til EUs toppmøte med Den arabiske liga i Sharm el-Sheikh i Egypt søndag ettermiddag, ifølge Sky News og BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg.

Hun sier at hun fortsatt forhandler med EU, og at det derfor ville være meningsløst med en avstemning i Underhuset nå.

– Men vi skal sikre at det skjer innen 12. mars, lovte hun og la til at det fortsatt er mulig å forlate EU med en skilsmisseavtale 29. mars.

Reagerer med vrede

Opposisjonspolitikere og EU-tilhengere reagerer med raseri på det de mener er en kalkulert strategi for å utsette avstemningen til siste liten.

Labours brexit-talsmann kaller beslutningen toppen av uansvarlighet og et hensynsløst, uforsvarlig forsøk på å tvinge parlamentarikerne til å måtte velge mellom hennes avtale og ingen avtale.

May har hele tiden nektet å utelukke at Storbritannia kan komme til å stupe ut av EU uten noen avtale, trass i risikoen for dype økonomiske problemer på begge sider av Den engelske kanal.

Les også: - Vi blir gjort til latter foran hele verden

Hun hevder at den eneste måten å unngå et slik scenario derfor er å støtte hennes avtale med EU.

Forhandler fortsatt

Etter at Underhuset i januar avviste skilsmisseavtalen hun hadde forhandlet fram med EU, forsøker May å få til endringer som tilfredsstiller Underhusets bekymringer om det mest omstridte elementet i avtalen, nemlig spørsmålet om Irland-grensa.

EU står imidlertid fast på at det ikke er aktuelt å endre noe i selve avtalen.

Les også: «Norge rammes av Brexit» - Arne Strand

Under møtet i Egypt skal hun ha samtaler på sidelinjen med andre EU-ledere, blant dem EU-president Donald Tusk og Tysklands statsminister Angela Merkel. Hun sier at forhandlingene også fortsetter i Brussel tirsdag.

Tre statsråder i Mays egen regjering truet lørdag med at de vil stemme for et forslag om å utsette brexit framfor å forlate EU uten en avtale, om det ikke er noe gjennombrudd om skilsmisseavtalen i løpet av uka.

May sa søndag at en utsettelse av brexit ikke løser noen ting.

– Det vil alltid komme til et punkt der vi må bestemme oss for om vi godtar avtalen som er forhandlet fram, eller ikke, sa hun. (NTB)

Les også: Selv Corbyns fans gjør opprør mot hans brexit-plan