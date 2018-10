Verden

Av Johan Falnes

Den britiske statsministeren kom dansende ut på scenen til tonene av Abbas «Dancing Queen» da hun skulle holde tale på De konservatives landsmøte i Birmingham onsdag.

Hun åpnet talen med vitser både om egne danseferdigheter og om fjorårets landsmøtetale. Der ble May hjemsøkt av kraftige hostekuler underveis, mens kulissene bokstavelig talt raste sammen bak henne.

Denne gangen var koreografien langt bedre. Og May egget partifellene til kamp.

Truer med «no deal»

Storbritannia er nå på vei inn i den tøffeste fasen av brexitforhandlingene med EU, advarte May. Hun lovte å fortsette å stå på for Storbritannia i de vanskelige skilsmisseforhandlingene.

– Det vi foreslår, er veldig utfordrende for EU. Men hvis vi holder sammen og har sterke nerver, er jeg sikker på at vi kan få en avtale som leverer for Storbritannia, sa May.

Hun gjorde det klart at regjeringen fortsatt mener at ingen avtale vil være bedre enn en dårlig avtale.

– Ingen ønsker en god avtale mer enn meg. Men det har aldri betydd at vi skal inngå en avtale for enhver pris. Vi er ikke redd for å forlate EU uten avtale hvis vi må, sa May.

To valg

Ifølge henne har EU gitt britene to valg: Enten en løsning der Storbritannia blir værende både i tollunionen og det indre marked, slik at britene må fortsette å følge EUs regler og det i praksis blir en brexit «bare i navnet». Eller en løsning som i praksis skiller Nord-Irland fra resten av Storbritannia, med en ny grense i Irskesjøen.

Ingen av de to alternativene kommer på tale, ifølge May.

– La oss sende et klart budskap fra denne salen i dag: Vi vil aldri godta noen av disse to valgene, sa statsministeren.

– Vi vil aldri gå tilbake på utfallet av folkeavstemningen, og vi vil aldri bryte opp vårt land, sa hun.

Hardere tone

Talen vil trolig bli møtt med skuffelse i Brussel, der EUs forhandlere i det lengste hadde håpet at May ville bruke anledningen til å flytte den britiske forhandlingsposisjonen nærmere et mulig kompromiss.

EU og Storbritannia har nå bare to uker med forhandlinger igjen før EUs toppmøte i Brussel den 17. og 18. oktober, der status skal gjøres opp. Målet er å få en endelig skilsmisseavtale på plass i løpet av november.

Men spørsmålet om hvilke løsninger som skal gjelde langs irskegrensa, er fortsatt uløst, og EU og Storbritannia står langt fra hverandre i diskusjonene om hvordan en framtidig handelsavtale bør se ut.

Advarer mot Corbyn

I tillegg har May slitt med sterk splittelse innad i torypartiet om brexitstrategien.

I landsmøtetalen ba hun innstendig om samhold i den avgjørende fasen i forhandlingene, til tross for uenighetene innad i partiet.

Samtidig avfyrte hun en kraftsalve mot Labour, som ifølge May setter hele brexitprosessen i fare.

Det som har skjedd med Labour under Jeremy Corbyns ledelse, er i det hele tatt en «nasjonal tragedie», ifølge May.

– Det er vår plikt i Det konservative partiet å sikre at han aldri får gjøre dette mot vårt land, sa hun.

(NTB)

