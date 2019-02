LONDON (Dagsavisen): Knusende og ydmykende. Slik beskrives nederlaget Theresa May led i parlamentet torsdag kveld av britiske medier. Underhuset skulle bare bekrefte at det støtter Mays videre forsøk på å sikre endringer i utmeldingsavtalen med EU. I stedet valge en gruppe brexit-tilhengere i Det konservative partiet - Mays egne partifeller - å avstå fra å stemme. Dermed led regjeringen et nederlag med tallene 258 mot 303 stemmer.

Avstemningen er ikke bindende, og er derfor ikke direkte avgjørende for brexit-prosessen, men vil sende et klart signal til EU om hvor svak støtten til May er i parlamentet. Det vil derfor svekke May foran den avgjørende forhandlingsinnspurten. Det er bare seks uker igjen til Storbritannia skal ut av EU, så tiden begynner å renne ut for May.

No-deal-strid

Årsaken til at brexit-tilhengerne ikke ville støtte regjeringen var ordlyden i forslaget, som de mener var såpass vag at den i praksis utelukker en «no deal», at Storbritannia går ut uten en avtale. Et flertall i Underhuset ønsker å unngå en «no deal», men de harde brexit-forkjemperne i Det konservative partiet mener det er bedre å gå ut uten en avtale enn å risikere at brexit blir utsatt eller avlyst, og vil derfor ha «no deal» som en mulighet. De mener dessuten at dersom parlamentet signaliserer at man ikke ønsker en «no deal», tar man vekk et pressmiddel overfor EU i disse siste avgjørende ukene: Hvis EU tror at Storbritannia vil gjøre alt for å unngå en «no deal», har de ingen grunn til å gi ved dørene til britene for å redde avtalen i siste sekund, er tankegangen hos de harde brexit-forkjemperne.

– Vi kan ikke stemme for dette, fordi det for øyeblikket er formulert slik at det utelukker en «no deal» og fjerner våre forhandlingskort i Brussel, sa Mark Francois, nestleder i den konservative anti-EU-gruppen ERG, før avstemningen til BBC.



Ikke utelukket

I praksis er ikke en «no deal» utelukket, selv om de konservative brexit-tilhengerne mener det virker sånn. Parlamentet skulle i kveld bekrefte det de stemte for for to uker siden. Den gang fikk to forslag flertall: det ene var å gi May mandat til å gå tilbake til Brussel for å prøve å få til endringer i den såkalte «backstop»-garantien rundt irskegrensen, som er det mest kontroversielle punktet i utmeldingsavtalen som ble nedstemt av parlamentet i januar. Det andre var en uttalelse om at parlamentet ønsker å «forby» at brexit gjennomføres uten en avtale. Men det vedtaket var ikke bindende, og Storbritannia er derfor fortsatt på kurs ut av EU uten en avtale, med mindre det blir enighet om en avtale eller parlamentet i løpet av de neste få ukene bestemmer seg for å utsette brexit.

Diplomatpress

Nervøsiteten for en brexit uten en avtale er i ferd med å spre seg, og nå har 43 tidligere britiske diplomater i et opprop i The Times bedt Theresa May om å utsette brexit før det er for sent.

Etter kveldens avstemning vil blikket rettes mot 27. februar, da det vil bli en enda viktigere avstemning. Spenningen knytter seg da til om pro-EU-politikere fra Det konservative partiet, inkludert regjeringsmedlemmer, går sammen med opposisjonen og sikrer et flertall for å stanse en «no deal».

