David Davis, som har vært brexit-minister siden folkeavstemningen for to år siden, trakk seg søndag kveld fordi han er uenig med statsminister Theresa May om veien videre i brexit-forhandlingene.

Mindre enn ett døgn senere trakk også utenriksminister Boris Johnson seg.

Utenriksministerens avgang skjedde bare en halvtime før May orienterte Parlamentet om sin nye brexit-plan, en plan mange i partiet hennes er kritiske til.

Johnson er en sterk tilhenger av brexit, og har ved flere anledninger uttalt seg kritisk mot statsministerens linje. Ifølge Sky News og flere andre britiske medier skal han ha sammenlignet det å forsvare Mays brexit-forslag, som hele regjeringen ble enige om fredag, med å «polere avføring».

May takker

– Vi er ikke enige om hvordan vi best skal implementere resultatet av folkeavstemningen om brexit, men jeg vil rose den utgående brexit-ministeren for hans arbeid med å forlate EU, danne et helt nytt departement, og styre gjennom noen av de viktigste lovene på flere generasjoner, sa May da hun kommenterte Davis' avgang i Parlamentet mandag ettermiddag.

– Jeg vil også rose lidenskapen den tidligere utenriksministeren har vist i arbeidet med å fremme et globalt Storbritannia nå mens landet er i ferd med å forlate EU, sa statsministeren.

– Illojalt

Johnson har opptrådt illojalt mot May, mener Storbritannia-ekspert Per Edgar Kokkvold.

– Johnson har kommet med dårlig skjult kritikk av Mays uttalelser gjennom hele brexitperioden. Senest fredag var det med motvilje han aksepterte den myke brexitlinjen, sier Kokkvold til NTB.

Han mener brexit har splittet det konservative partiet.

– Johnsons avgang kan gjøre det enklere for de mer moderate, myke og pragmatiske EU-motstanderne i partiet å finne en felles linje, sier eksperten.

– Det er ingen tvil om at dette er et stort slag for hennes autoritet, i den grad hun har hatt noen autoritet, sier Kokkvold.

Klokka tikker

Øivind Bratberg, førstelektor ved Universitetet i Oslo, mener også at May står overfor store vanskeligheter.

– Dette er et voldsomt fall for henne. Det er ingen ende på hvordan de konservative ryker i tottene på hverandre samtidig som brexit-klokka tikker, sa Bratberg til NTB etter Davies' avgang.

Det er nå bare ni måneder til Storbritannia skal forlate EU.

EU-kommisjonens talsmann Margaritis Schinas sier til nyhetsbyrået AP at skifte av brexit-minister først og fremst betyr noe for Storbritannia – ikke nødvendigvis for EU.

– Det som betyr noe for oss, er det forhandlingsrammeverket som EUs 27 øvrige medlemsland har satt opp, sier Schinas.

Raab overtar

Dominic Raab (44) overtar som brexit-minister. Han kommer fra jobben som boligminister, er EU-skeptiker og var aktiv i Leave-kampanjen under folkeavstemningen for to år siden.

– Raab tilhører brexit-siden, men er ikke med i den harde kjernen. Han har ikke lang politisk fartstid, er kjent for å være arbeidsom og er trolig formbar for statsministeren. Utnevnelsen er nok et forsøk på fortsatt å bygge bro mellom de ulike fløyene – der mange mener at ingen bro finnes, sier Øivind Bratberg.

May varsler at Johnsons arvtaker blir kunngjort snarlig.

