LONDON (Dagsavisen): Theresa May vil be om en kort utsettelse av brexit og sette seg ned med Labour-leder Jeremy Corbyn for å finne en løsning på brexit, sa hun tirsdag ettermiddag i en kunngjøring i Downing Street.

- Denne debatten kan ikke fortsette lenger, sa May.

Avgjørelsen kom etter at regjeringen tirsdag satt i over sju timer i møte i Downing Street 10. Det er kun 10 dager før Storbritannia etter planen går ut av EU 12. april uten en avtale – dersom ikke noen avtale er på plass, eller man ber om en utsettelse.

Dersom May og Corbyn ikke finner en felles vei, vil de legge fram ulike løsninger som Underhuset kan stemme over, sa statsministeren.

Mays kunngjøring kan bety at hun er villig til å gå mot en myk brexit eller andre løsninger som ikke innebærer å gå ut av EU uten en avtale.

Det kan bety avganger i regjeringen av brexit-tilhengere, som har presset på for at May skal gå for en "no deal" i stedet for en utsettelse og/eller en mykere brexit enn hennes avtale. Om May skulle gå inn for en mykere brexit , vil det kunne splitte hele partiet.

Labour-leder Jeremy Corbyn. Foto: NTB scanpix

Mays avtale er nedstemt tre ganger, men har motstanden minket etter hvert. Første gang tapte hun med 230 stemmer, deretter med 149 og nå fredag med 58. Det har de siste dagene vært intense spekulasjoner rundt hva May gjør nå: både et nytt valg, en lang utsettelse, "no deal" og en mykere brexit har vært blant spekulasjonene.

- Vil hun lytte?

Reaksjonen fra Labour-politkere var umiddelbart avventende.

- Er det den samme historien om igjen, spør Labour-politiker Hilary Benn, ifølge BBC.

Han peker på at May tidligere har sagt hun vil komme opposisjonen i møte, uten at det har skjedd.

Benn mener avtalen bør legges fram for en folkeavstemning.

Ikke flertall

Avgjørelsen kommer også etter at Underhuset mandag kveld hadde alternative avstemninger, der ingen forslag fikk flertall. Resultatet var likeve jevnt i tre av forslagene, og tettere enn sist. Minst var nederlaget for forslaget for en tollunion, mens differansen var nest minst for folkeavstemning. Det var likevel flest stemmer for folkeavstemning (totale stemmer for og mot hvert forslag var ulikt, siden ikke alle stemte aktivt på alle alternativer.)

Avstemningene mandag kveld utgjorde andre runde av Underhusets såkalte «indicative votes», som er avstemninger for å finne ut hvilken, om noen, løsning som har mest støtte i parlamentet. Det var altså avstemninger rundt andre forslag enn Mays avtale, som nå tre ganger er blitt avvist i parlamentet - sist gang fredag i forrige uke, da bare halve avtalen ble stemt over.

Omstridt

Å være med i tollunionen er imot Det konservative partiets program som det gikk til valg på i 2017. Det er svært kontroversielt blant De konservative. Tanken på en tollunion gjør mange av Mays konservative partifeller rasende: for de harde brexit-tilhengerne er det helt uaktuelt å være med i tollunionen, siden Storbritannia da ikke kan inngå sine egne handelsavtaler med land utenfor EU.

Dersom Storbritannia er med i EU fortsatt 22. mai, må Storbritannia regne med å delta i valget på Europa-parlament, som holdes 23. mai. Det vil May prøve å unngå.

May har sagt hun vil gå av som statsminister dersom avtalen hennes får flertall, som et lokkemiddel til mange av partifellene som nå vil ha en ny leder i det sterkt splittede partiet.

Les også: Underhuset mslyktes igjen