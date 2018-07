Verden

– Vi er ikke enige om hvordan vi best skal implementere resultatet av folkeavstemningen om brexit, men jeg vil rose den utgående brexit-ministeren for hans arbeid med å forlate EU, danne et helt nytt departement, og styre gjennom noen av de viktigste lovene på flere generasjoner, sa May om Davis' avgang.

– Jeg vil også rose lidenskapen til den tidligere utenriksministeren, sa May videre, før hun ble avbrutt av latter i salen.

Lederen for underhuset måtte til slutt be om stillhet før May kunne fortsette.

– Jeg vil også rose lidenskapen den tidligere utenriksministeren har vist i arbeidet med å promotere et globalt Storbritannia nå mens landet er i ferd med å forlate EU, sa statsministeren.

Etter å ha fullført setningen om Johnson, fortsatte May med å forsvare brexit-planen hun og regjeringen ble enige om fredag. Denne planen var årsaken til at både Johnson og Davis trakk seg fra regjeringen.

– Dette er den rette måten å gjennomføre brexit på, sa hun, og ba EU om å støtte planen.

– Men vi må forberede oss på alle mulige scenarioer, inkludert muligheten for at det ikke blir noen avtale med EU i det hele tatt, sa May.

