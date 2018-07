May: – Et produktivt regjeringsmøte

Verden

May ble nødt til å utnevne nye ministre etter at brexit-minister David Davis og utenriksminister Boris Johnson trakk seg.

– Produktivt regjeringsmøte i morges – ser fram til en travel uke, skriver May på Twitter tirsdag morgen, i tillegg til å ønske England lykke til i morgendagens VM-kamp.

May har gjort det klart for de konservative at de må stå samlet om de vil unngå at Labour-leder Jeremy Corbyn overtar som statsminister.

Delt regjering

Jeremy Hunt, som overtok etter Johnson som utenriksminister, sier at han står 100 prosent bak May, skriver BBC. Britenes handelsminister Liam Fox står også bak May – han har ingen planer om å gå av, melder Sky News tirsdag morgen.

Fredag presset May regjeringen til å godta en myk strategi for å forlate EU, men verken Davis, som hadde ansvaret for forhandlingene med EU, eller Johnson kunne stå for regjeringens strategi og valgte å gå av.

Mays regjering er delt mellom dem som foretrekker en såkalt hard brexit, og dem som foretrekker enn myk utgang, med et fortsatt tett forhold til EU.

May har erstattet Davis med tidligere boligminister Dominic Raab, som blir sett på som en mulig brobygger mellom fløyene i Mays konservative parti.

(NTB)