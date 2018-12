May: – En ny folkeavstemning vil gjøre uopprettelig skade

Av: Johan Falnes

May skal mandag ettermiddag oppdatere Underhuset om brexit. I innlegget er det ventet at hun vil komme med en kraftfull advarsel mot tanken om å holde en ny folkeavstemning om EU-utmeldingen.

– La oss ikke svikte det britiske folk ved å holde en ny folkeavstemning, heter det i et utdrag av innlegget som er delt med pressen på forhånd.

Mays frykt er at reprise av folkeavstemningen fullstendig vil undergrave velgeres tillit til demokratiet.

– En ny folkeavstemning vil gjøre uopprettelig skade på politikkens integritet. Den vil fortelle millioner som stolte på demokratiet, at systemet vårt ikke leverer, er May ventet å si.

– Og en ny folkeavstemning vil ytterligere splitte landet, akkurat på en tid da vi burde arbeide for å forene det.

May mot Blair

Søndag gikk May også hardt ut mot tidligere statsminister Tony Blair, som har støttet kravet om en ny folkeavstemning om brexit.

May omtalte Blairs uttalelser som «en fornærmelse mot det embetet han en gang hadde».

Blair viste på sin side til den fastlåste situasjonen i Parlamentet etter at May nylig bestemte seg for å utsette den planlagte avstemningen om skilsmisseavtalen hun har forhandlet fram med EU.

– Parlamentet er ikke i stand til å fatte et vedtak. Vi må derfor gå tilbake til det britiske folk og spørre igjen, sa Blair til Radio 4 lørdag.

Ønsker innrømmelser

May utsatte avstemningen i ellevte time da hun innså at et stort flertall av de folkevalgte lå an til å stemme mot.

I stedet gikk hun til EU for å be om mer drahjelp for å få avtalen loset gjennom Parlamentet.

Mays ønske er ytterligere innrømmelser fra EUs side for å berolige britiske politikere om avtalens kontroversielle løsninger for Nord-Irland.

Men så langt har EU holdt igjen.

– Avtalen som ligger på bordet, er den beste som er mulig, og den eneste som er mulig. Den vil ikke bli reforhandlet, gjentok EU-kommisjonens talsperson Margaritis Schinas mandag.

– EU har kommet med de avklaringene som det er mulig å komme med på dette stadiet. Ingen nye møter med Storbritannia er planlagt, sa han.

Forbereder «no deal»

Helt lukket er døra likevel ikke. Det er ventet at nye diskusjoner kan komme i gang mellom Storbritannia og EU på nyåret.

Men hva som skal til for å få flertallet i Parlamentet til å vippe i avtalens favør, er fortsatt i det blå. Samtidig vokser diskusjonen om andre løsninger, der en ny folkeavstemning bare er ett av flere alternativer som ligger på bordet.

Senere denne uka er det ventet at både EU og Storbritannia vil ta viktige nye skritt i forberedelsene på et annet scenario – nemlig at britene krasjer ut av EU uten å ha noen avtale på plass.

(NTB)