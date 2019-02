Fullmektige (deputies) ved San Franciscos sheriffkontor ble tiltalt for å ha tvunget innsatte i fylkesfengselet i San Francisco til å slåss for egen underholdning, men de fullmektige slapp billig unna, skriver storavisen The Guardian.

Statsadvokat George Gascón tok ut tiltale mot Scott Neu, Eugene Jones og Clifford Chiba i mars 2016, året etter at hendelsen – først omtalt av blant andre San Francisco Chronicle – fant sted. «Fight Club»-referansen stammer for øvrig fra storfilmen fra 1999 med samme navn, som handler om menn som danner en «slåssklubb».

Virus får skylden

Men saken mot de tiltalte har nå falt i grus. Ifølge The Guardian skyldes dette at sheriffkontoret, det samme kontoret der Neu, Jones og Chiba var ansatt, «feilhåndterte bevisene». Blant annet skal en datamaskin med viktig bevismateriale ha blitt «knust med en hammer fordi den hadde fått virus», skriver The Guardian.

Hendelsen har ført til mange kritiske spørsmål rundt saker der anklagende myndighet skal etterforske sine egne.

– Denne typen hendelse er altfor velkjent. Det handler om at de som skal håndheve loven, ikke holdes ansvarlige selv. Det viser igjen at det ikke er likhet for loven i dette landet, sier borgerrettighetsadvokaten Adante Pointer til The Guardian.

Brad Pitt var en av stjernene i storfilmen «Fight Club». Her på premieren i 1999. Foto: Lucy Nicholson/AFP/NTB scanpix

«Gladiatorer»

Tre tidligere innsatte i fylkesfengselet hevder at de tidligere tiltalte sheriff-ansatte truet dem til å slåss «på gladiator-vis». Hvis ikke ville de bli avstraffet med vold.

De tre – Ricardo Palikiko-Garcia, Stanley Harris og Keith Richardson, gikk i 2016 til sivilt søksmål mot sheriffetaten. Den endte til slutt med et forlik verdt 90.000 dollar, tilsvarende drøyt 758.000 norske kroner.

