Storbritannias forhold til EU er fortsatt høyst uavklart - og det samme gjelder i alle høyeste grad framtida til statsminister Theresa May.

Brexit-avtalen som hun har framforhandlet med EU, ble som ventet nedstemt i parlamentet.

Mays nederlag var massivt: Da avstemningen var gjennomført, ble det klart at 432 hadde stemt mot, mens bare 202 hadde stemt for.

Nederlaget er det største for en britisk regjering i noen sak siden 1920-tallet.

I NRKs nyhetsstudio kommenterte Ap-leder Jonas Gahr Støre det slik:

– Hun er knust. Et stort flertall i hennes eget parti har stemt mot henne.

LES OGSÅ: Dette er nøkkelspillerne i brexit-dramet

– Underhuset har talt og regjeringen vil lytte, sa May da hun fikk ordet etter avstemmingen, før hun la til:

– Men Underhuset sier ingenting om hva det vil, ei heller om det vil respektere resultatet fra folkeavstemningen.

EU-president Donald Tusk kommenterte resultatet slik:

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is?