Masseprotester presset Puerto Ricos guvernør til å gå av

De to siste ukene har hundretusener av innbyggere på den karibiske øya samlet seg i gatene med krav om at Rosselló går av. Protestene brøt ut etter at det ble kjent at guvernøren hadde utvekslet nedlatende og sexistiske kommentarer med sine nærmeste medarbeidere i sosiale medier.

Både kvinner, homofile og andre velgere var gjenstand for grove vitser. Rosselló og hans medarbeidere spøkte blant annet om likene som hopet seg opp etter orkanen Maria i 2017.

Les også: Politisk krise etter chatte-skandale

Stor jubel

Onsdag kveld varslet Rosselló at han går av 2. august. Tusenvis av mennesker som hadde samlet seg utenfor guvernørboligen i hovedstaden San Juan, brøt ut i jubel og sang da en preget Rosselló kunngjorde sin avgang på Facebook rett før midnatt.

– Dette er for framtiden til min familie. Det er stort det som har skjedd, jublet Daniel Lopéz, en forretningsmann som ble så rørt at tårene trillet da meldingen om avgangen kom.

Andre slo på trommer, viftet med flagg, klemte hverandre og ropte «Vi greide det!".

Guvernøren selv framholdt at det eneste han hadde ønsket var å endre Puerto Rico og sørge for innbyggernes ve og vel.

– Kravene har vært overveldende, og jeg har tatt dem imot med den aller største ydmykhet, framholdt 40-åringen, som går av midtveis i fireårsperioden han er valgt for.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kvinne overtar

Rosselló er selv sønn av en tidligere guvernør, og han blir den første guvernøren som går av i Puerto Ricos moderne historie.

Han blir erstattet av justisminister Wanda Vázquez (59). Hun er imidlertid blitt kritisert for ikke å ha tatt tak i problemene i Rosellos administrasjon, deriblant korrupsjonsanklager mot medlemmer i partiet som både hun og Rosselló er medlemmer av.

Vasquez, som er tidligere aktor, har lite erfaring med å lede regjeringsinstitusjoner, og det blir derfor reist tvil om hun vil greie å beholde stillingen i to år i en tid der mange innbyggere vil ha skarpere lut mot korrupsjon, fattigdom og det de oppfatter som vanstyre og maktmisbruk.

Kalte politiker hore

I chattemeldingene som felte Rosselló, kaller han blant annet en kvinnelig politiker for «hore», mens en annen blir omtalt som «datteren til ei hurpe». Han har også gjort narr av en overvektig mann som han ble fotografert sammen med.

Saken er under etterforskning, og tirsdag varslet myndighetene at de vil beslaglegge mobiltelefonene til tjenestemenn som var involvert i samtalene. Over tolv personer i Rossellós administrasjon har gått av etter at innholdet i chatten ble lekket tidligere i juli.

Blant dem som har stilt seg bak kravet om Rossellós avgang, er musikkartistene Ricky Martin, Bad Bunny og Residente, samt en rekke amerikanske politikere.

Puerto Rico tilhører USA, men har status som et selvstyrt territorium. Innbyggerne er amerikanske statsborgere, men har ikke stemmerett i USAs føderale valg. Guvernøren leder den lokale regjeringen og er den mektigste politikeren på øya.