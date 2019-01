USAs Visejustisminister Rod Rosentein skulle gi seg når etterforskningen av Trump var ferdig. Nå slutter han, melder flere medier.

Rod Rosenstein planlegger å forlate Justisdepartementet kort tid etter at William Barr, presidentens nominerte til ny justisminister, er bekreftet, ifølge en kilde tett på Rosenstein, skriver CNN.

Kilden sa at Rosenstein ikke blir tvunget ut, og han har også fortalt Det hvite hus at han ønsker å gi seg.

Rosenstein har utpekte spesialetterforsker Robert Mueller til å lede Russland-granskningen og han har vært garantisten for at Donald Trump ikke har stanset FBI-etterforskningen av seg selv.

Les også: Derfor er USAs politikere så gamle (DA+)

Fullført

Rosenstein har signalisert til andre tjenestemenn at han ville forlate jobben da spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning enten var fullført, eller veldig nære mål.

Dermed spekuleres det i at FBIs Russland-granskning rett og slett er over.

Robert Muellers hovedoppgave er å undersøke anklagene om at Trump-medarbeidere samarbeidet med russiske myndigheter før presidentvalget i 2016.

Før jul var Det hvite hus klare på at Rosenstein ikke skulle noen steder, selv om Trump har kritisert han i harde ordelag gjentatte ganger og kalt etterforskningen for en heksejakt.

Trumps rådgiver Kellyanne Conway understreket i et intervju med Fox News i november at visejustisminister Rod Rosenstein, vil bli sittende, skriver NTB.

– Jeg synes det er veldig prisverdig og verdt å merke seg at presidenten ønsker at dette skal fortsette, sier hun.

Nå viser det seg at dette ikke stemmer.

Les også: CO2-utslippene i USA økte med 3,4 prosent i fjor

Forlater jobben

Rosenstein vil forlate sin jobb om og når William Barr, blir godkjent som ny justisminster, av Senatet. Høringene starter 15. januar.

Barr vil, om han blir godkjent, dermed ha hovedansvaret for at Mueller fortsetter, eller avslutter granskningen.

Barr har tidligere gått ut og ment at etterforskningen bør avsluttes, og at Trumps sparking av tidligere FBI-sjef James Comey, ikke er å anse som et forsøk på å stanse Russland-granskningen, skriver CNN.

Amerikanske etterretningsorganisasjoner mener Russland sto bak en kampanje for å hjelpe Trump og undergrave valgkampen til Hillary Clinton. Trump-medarbeidere er blitt mistenkt for samarbeid med russerne, noe Trump gjentatte ganger har avvist.

Men Mueller etterforsker også økonomisk kriminalitet begått av folk som jobbet for Trump i valgkampen – i tillegg til mistanker om andre typer forbrytelser. Whitaker har tidligere hevdet at omfanget av etterforskningen burde begrenses – og at Mueller ikke må få anledning til å etterforske Trumps personlige økonomi.

Tidligere FBI-direktør Robert Mueller (74) ble 17. mai 2017 utpekt av USAs visejustisminister Rod Rosenstein som en uavhengig spesialetterforsker med ansvar for å granske russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016.

Lest denne?: Demokratenes leder sammenligner Donald Trump med et stinkdyr

​Eller denne?: Slik kunne en verden uten president Donald Trump sett ut