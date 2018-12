Mann i 20-årene er funnet drept i Stockholm

Mannen ble skutt flere ganger i hodet inne i en leilighet, skriver Expressen.

– Vi har nylig pågrepet en mann som nå skal avhøres, sier politiets talsperson Carina Skagerlind.

Personen er mistenkt for å være innblandet i drapet, skriver avisen. Politiet har ennå ikke funnet et mulig motiv eller en kobling mellom den drepte og den pågrepne personen.

Politiet fikk beskjed i 14.30-tiden søndag om at mann skal ha blitt skutt i en bolig i Enskede. Like før klokken 18 søndag meldte politiet at mannen var død.

I ettermiddag kontrollerte politiet flere personer i nærheten av boligblokken hvor mannen ble funnet drept. Et titalls personer ble stilt opp langs en husvegg. Flere personer skal ha vært innblandet i skyteepisoden, opplyser flere kilder til Aftonbladet.

Mannen som ble funnet drept ble dømt for voldshandlinger i sommer, og har tidligere sittet ifengslet for grov kriminalitet. Han har også koblinger til dobbeltmordet i Hallonbergen i Stockholm i november, der to menn i 20-årene ble skutt og drept. Mannen skal ha figurert sammen med en av de drepte i Hallonbergen i flere saker, skriver Expressen.

Det har vært flere skyteepisoder i Stockholm i høst, som til sammen har krevd fire menneskeliv. (NTB)