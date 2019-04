Mann drept av verdens farligste fugl

En gigantisk fugl som opprinnelig holder til i Australia og Ny-Guinea, har angrepet og drept eieren sin i Florida.

– Det ser ut til at det har vært et uhell. Etter som jeg forstår falt eieren i nærheten av fuglen og ble da angrepet, sier lederen for det lokale brannvesenet.

Offeret, Marvin Hajos (75) drev med oppdrett av fuglene, melder myndighetene ifølge news.com.au.

De tror mannen ble drept av fuglens lange klør. Mannen ble drept av kasuaren, som fuglearten heter, fredag, skriver NTB.

Hurtige

Kasuaren kan ikke fly, men er veldig hurtige og kan komme opp i en hastighet på rundt 50 kilometer i timen.

Ifølge San Diego Zoo omtales kasuarer med rette som verdens farligste fugler og har klør på rundt 10 centimeter.

En Kasuar kan kutte åpen hvilket som helst rovdyr med et enkelt hugg, heter det i omtalen av fuglen.

Tillatelse

Kasuar kan spises, men i USA er fuglen et kjæledyr. Der kreves en spesialle tillatelse og et egnet bur eller inngjerdet område.

– Det ser ut som en tragisk ulykke for herr Hajos, sier talsmann Brett Rhodenizer ved sheriffens kontor til avisen.

Kasuarer minner om en emu og kan bli hele to meter høye og veie 60 kilo. Den har svarte fjær og er blå på nakke og hode.

Det er ikke kjent hva som er fuglens skjebne etter angrepet.

