Av Nils-Inge Kruhaug

Maltas statsminister Joseph Muscat opplyser at marinefartøy fra Malta vil hente de 356, som har vært om bord i Ocean Viking i to uker, for deretter å bringe dem til land på Malta.

EU-landene Frankrike, Tyskland, Irland, Luxembourg, Portugal og Romania har ifølge Muscat sagt seg villige til å ta imot alle.

– Ingen av dem vil bli værende på Malta, tvitrer han.

Bekrefter

Frankrikes innenriksminister Christophe Castaner bekrefter på Twitter at landet vil ta imot 150 av dem som befinner seg om bord på Ocean Viking.

EUs migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos gleder seg stort over at det er funnet en løsning for de 356 om bord på det norske redningsfartøyet.

– Ære være dem som gikk med på å relokalisere dem, skriver han på Twitter, med henvisning til de seks EU-landene som har sagt seg villige til å ta imot dem som befinner seg på Ocean Viking.

De 356 er ikke garantert opphold, men får nå anledning til å søke om asyl i de seks landene.

System må på plass

Malta nektet først i likhet med Italia å ta imot Ocean Viking, men ga til slutt etter.

Leger Uten Grenser, som opererer Ocean Viking sammen med SOS Méditerranée, krever nå en permanent europeisk løsning for å ta imot dem som reddes fra havsnød i Middelhavet.

– Etter 14 dager med unødvendig lidelse, får de 356 menneskene på Ocean Viking endelig gå i land på Malta. Selv om enkelte EU-land til slutt fant en løsning på denne humanitære krisen i Middelhavet, må et forutsigbart system på plass umiddelbart!, skriver de på Twitter.

Avviser påstand

Hjelpeorganisasjonen avviser at redningsfartøy som Ocean Viking bidrar til at flere legger ut på den farefulle ferden over Middelhavet.

– Den udiskutabelt viktigste grunnen til at mennesker flykter over Middelhavet, er den desperate situasjonen i Libya. Ingen data bekrefter direkte sammenheng mellom redningsbåter og antall krysningsforsøk, tvitrer de.

– Alle vi redder, har flyktet fra Libya, et land i borgerkrig. Mange av dem har vært vilkårlig fengslet i interneringsleirer og mange har vært ofre for tortur, vold og utpressing. Menneskene flykter for livet. De vil heller risikere det på havet enn å lide en dag til i Libya, skriver hjelpeorganisasjonens styreleder Karine Nordstrand i Dagens Næringsliv.