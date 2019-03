I målingen, som er utført av meningsmålingsinstituttet AP-NORC, svarer 67 prosent at de støtter en innstramming av landets våpenlovgivning. 22 prosent mener den bør forbli uendret, mens 10 prosent vil liberalisere lovene.

Les også: New Zealand varsler våpenreform innen ti dager

AR-15

Rundt seks av ti støtter et forbud mot den halvautomatiske riflen AR-15, et våpen som har blitt brukt i en rekke masseskytinger. Men det er stor forskjell mellom republikanere og demokrater. Mens hele åtte av ti av sistnevntes velgere vil forby AR-15, svarer bare fire av ti republikanske velgere det samme.

Den samme målingen viser at folk mener kirker, synagoger og moskeer er blitt mindre trygge de to siste tiårene. Til sammen 61 prosent av de spurte mener slike religiøse forsamlinger er blitt mindre trygge, en andel som økte i etterkant av angrepene mot to moskeer på New Zealand der 50 personer ble drept.

Målingen er basert på intervjuer gjennomført før og etter angrepene i Christchurch. Blant dem som ble spurt før angrepene, mente 57 prosent at steder der folk samles til bønn er blitt mindre trygge, mens 64 prosent av dem som ble spurt etter angrepene, svarte det samme.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Lite skjer

Nesten sju av ti mener skoler er blitt mindre trygge enn de var før, mens snaut seks av ti svarer det samme om universiteter og høgskoler.

Selv om det over tid har vært flertall for strengere våpenlover i USA, har det vært få endringer de siste årene. På New Zealand gikk derimot bare noen dager fra massedrapene i Christchurch til regjeringen hadde fått nasjonalforsamlingen med på kraftige innstramminger.