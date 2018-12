Måling: Amerikanere ønsker seg en annen president enn Donald Trump

Trump omgir seg med stadig flere negative nyheter.

Fredag ble for eksempel hans tidligere advokat Michael Cohen dømt til tre års fengsel for blant annet ulovlig valgkampfinansiering.

Donald Trump hevder selv han er en glimrende president, og han har da også stor støtte blant sine egne.

I dag viser en ny måling at en majoritet av amerikanere ønsker seg en annen president.

I målingen hos Trumps favorittkanal, Fox News, er det få som tror Donald Trump blir gjenvalgt.

Den viser at om det var presidentvalg i dag, så tror 38 prosent at de hadde stemt på Trump. Dette er riktignok en økning fra januar, da 25 prosent sa de ville ha stemt på Trump.

Det som er dårlig nytt for Donald Trump er at en majoritet, 55 prosent, sier de tror ville stemt på en helt annen kandidat, om det var valg i dag.

Obama

Men kanskje verst for Trump, er at kun 39 prosent tror på at han i det hele tatt blir gjenvalgt som president i 2020.

Tilsvarende tall for Obama var så lavt som 29.

Men ser man på dem som med sikkerhet vet at de ville stemt på Trump ved neste valg, er tallene der 30 prosent, dette er opp fra 22 prosent i januar, skriver Fox News.

47 prosent er sikre på at de vil stemme på noen andre. Dette gir et negativt utslag på 17. Obamas var i en tilsvarende måling på 13.

Republikanere

Det ser lysere ut for Trump blant republikanere. Der sier 72 prosent at de tror Trump vil bli gjenvalgt og 80 prosent tror de vil stemme på Trump.

64 prosent av republikanere sier de helt sikert vil stemme Trump i 2020.

Blant dem som stemte på Trump forrige gang, sier 67 prosent at de helt sikkert vil stemme på han igjen. Dette er en øknng fra 52 prosent i januar. Men likevel har da Trump mistet en av tre velgere.

Dårlig nytt

De siste ukene har det det kommet stadig flere dårlige nyheter for Trump.

Ifølge Cohen kan ikke spesialetterforsker Robert Mueller tro på stort av det Donald Trump forteller FBI og offentligheten.

– Donald Trump er ikke ærlig om Russland-granskningen. Han lyver, sier Michael Cohen i et intervju med ABC News.

I retten sa Cohen at han påtok seg ansvaret for kriminelle handlinger, «inkludert handlinger som omfattet USAs president».

Trump selv avfeier det hele.

– Jeg oppfordret aldri Michael Cohen til å bryte loven. Han var en advokat og skal kjenne til loven. En advokat har et stort ansvar dersom

det blir gjort en feil. Det er derfor de får betalt, skriver Trump på Twitter torsdag.

Til tross Donald Trumps mange uttalelser om at han ikke er bekymret for Robet Mueller og FBIs Russland-granskning, og kaller det for en heksejakt, kan det nå virke som om Donald Trump har snudd og frykter det verste. Altså å bli stilt for riksrett.

