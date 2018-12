Lyver til FBI: – Donald Trump er ikke ærlig om Russland-granskningen

I et intervju som sendes på amerikanske ABC News fredag kveld, norsk tid, forteller Donald Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, om en Donald Trump som lyver og manipulerer.

Cohen forteller om gjentatte løgner fra Trump. Særlig når det dreier seg om FBIs etterforskning om Trump og konspirasjoner med Russland for å vinne valget i 2016.

Ifølge Cohen kan ikke spesialetterforsker Robert Mueller tro på stort av det Donald Trump forteller FBI og offentligheten.

– Donald Trump er ikke ærlig om Russland-granskningen. Han lyver, sier Michael Cohen i intervjuet med ABC News.

Donald Trump benekter hardnakket at han har samarbeide med Russland for å vinne valget og kaller det hele for en heksejakt.

Spesialetterforsker Robert Mueller etterforsker anklagene om at Trump-medarbeidere samarbeidet med russiske myndigheter før presidentvalget i 2016.

Men Cohen får støtte i folket.

I en ny måling fra Washington Post kommer det fram at stadig færre tror på det Donald Trump sier.

3 av ti tror på Trump. Blant republikanere er det fire av ti som tror på det presidenten sier.

Les også: Donald Trump forteller venner at han frykter å bli stilt for riksrett

2015

Amerikansk påtalemyndighet har avslørt at Russland tilbød USAs president Donald Trumps valgkampteam politisk samarbeid allerede i 2015, skriver NTB

I rettsdokumenter som ble oversendt det føderale rettsvesenet heter det at presidentens tidligere advokat Michael Cohen har gitt spesialetterforsker Robert Muellers team «relevant» og «betydelig» informasjon i forbindelse med granskningen av mulige bånd mellom Russland og Trumps valgkampteam.

I februar 2017 skrev New York Times at avlyttede telefonsamtaler viste at valgkampmedarbeidere og andre tilknyttet Trump gjentatte ganger i 2016 hadde kontakt med høytstående russiske etterretningsagenter.

I juli 2017 ble det kjent at Trumps sønn, Donald junior, i juni året før hadde et møte med en russisk advokat, etter å ha blitt lovet ødeleggende informasjon om Hillary Clinton. Informasjonen skulle stamme fra russiske myndigheter. Trump seniors svigersønn og nåværende rådgiver Jared Kushner deltok også på møtet. Presidenten sier han ikke kjente til møtet, skriver NTB.

President Donald Trumps stabssjef John Kelly, som går av ved nyttår, har ifølge CNN også snakket med spesialetterforsker Robert Mueller og hans etterforskningsteam.

Kelly skal ha snakket med etterforskningsteamet i løpet av de siste månedene, til tross for at advokater ved Det hvite hus rådet ham til å la være.

Les også: Cohen: – Trump visste at hysjpenge-utbetalinger var galt

Les også: Det egyptiske regimet frykter frabske tilstander; forbyr gule vester (DA+)

Hysjpenger

Cohen fortalte også at Trump var fullstendig klar over at det var galt å utbetale «hysjpenger» til to kvinner like før valget.

Hysjpengene gikk til tidligere Playboy-modell Karen McDougal og pornostjernen Stormy Daniels, som begge hevder å ha hatt en affære med Trump, skriver NTB.

I intervjuet som blir sendt i sin helhet hos ABC News senere fredag sier Cohen at Trump tok grep «fordi han var veldig bekymret for hvordan de kom til å påvirke vinnersjansene hans i amerikanske presidentvalget». Trump selv har sagt at han aldri ba Cohen å bryte loven, men den nå straffedømte advokaten avfeier dette som ren løgn.

– Selvfølgelig, svarer Cohen på spørsmål om hvorvidt Trump var klar over at det var galt å betale for Daniels' og McDougals stillhet.

– Han vet sannheten. Jeg vet sannheten. Andre vet sannheten. Og her er sannheten: USAs befolkning, verdens befolkning, tror ikke på det han sier. Mannen forteller ikke sannheten. Og det er trist at jeg må ta ansvar for hans skitne handlinger, fortsetter 52-åringen.

Trump benekter å ha hatt en affære med noen av de to kvinnene som ble betalt hysjpenger kun uker før det amerikanske presidentvalget.

Les også: Trumps stabssjef om Jared Kushner og Ivanka Trump: – De leker politikere