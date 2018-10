Verden

– Nå retter Nobelkomiteen verdens øyne mot kvinners kamp for å frigjøre seg fra dette. Stolt over å ha vært med på å nominere Mukwege i mange år, skriver Lysbakken i en tweet bare minutter etter at årets fredspristildeling ble offentliggjort.

Den kongolesiske legen Denis Mukwege og irakiske Nadia Murad får årets fredspris for sine bidrag til å rette oppmerksomheten mot og bekjempelse av krigsforbrytelser. Lysbakken og partifelle Karin Andersen har nominert den kongolesiske legen Mukwege i mange år.

Lysbakken kaller prisen «en hyllest og en oppreisning til alle kvinner som bærer traumer og sår, fysiske og psykiske, fra å ha blitt truet, voldtatt og traumatisert».

– En fantastisk viktig fredspris! Vold og overgrep mot kvinner brukes i dag som et systematisk og grusomt våpen i krig, skriver han.

Støre har tidligere nominert Mukwege

Årets fredspris er en anerkjennelse av modige mennesker som med fare for sitt eget liv hjelper andre, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Jeg håper fredsprisen vil bidra til at overgriperne nå vil bli stilt til ansvar og at nye overgrep forhindres, sier Støre.

Han har tidligere nominert den kongolesiske legen Denis Mukwege, og gratulerer ham og Nadia Murad med en «velfortjent og viktig fredspris».

– Seksualisert vold og overgrep er en grusom side av moderne krigføring som særlig rammer kvinner. Denne tildelingen vil bidra til å åpne verdens øyne for dette alvorlige problemet, sier han.

Frp: – Voldtekt er en grotesk krigsstrategi

Parlamentarisk leder Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet håper fredsprisen skal bidra til økt oppmerksomhet om voldtekt som krigsstrategi.

– Bruk av voldtekt som krigsstrategi er grotesk og krigen i Kongo har rammet kvinner svært hardt. Det står stor respekt av arbeidet til Denis Mukwege og Nadia Murad i denne svært viktige kampen, sier Limi i en kommentar til årets fredspristildeling.

– Jeg gratulerer prisvinnerne og håper dette vil bidra til økt oppmerksomhet om kampen mot seksualisert vold i krigføring, sier Limi.

– Bør være en vekker

Årets fredsprisvinnere har gjort en fantastisk innsats mot et av krigens mest grusomme ansikter, som spesielt rammer kvinner, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Denne fredsprisen bør også være en vekker for dem som tror at krig er riktig virkemiddel for å løse konflikter. For er det noe seksualisert vold mot kvinner i krigssoner viser, så er det at krigens konsekvenser alltid blir verre enn det krigens talsmenn gir inntrykk av, sier Bjørnar Moxnes i en kommentar til årets fredspristildeling.

– Ett år er gått siden metoo-kampanjen rettet oppmerksomheten mot trakassering av kvinner i arbeidslivet. Det er nå på høy tid at vi også retter oppmerksomheten mot seksualisert vold mot kvinner i krigssoner, sier han.

Sp: – En i særklasse god fredspristildeling

Verden har lenge oversett den umenneskelige byrden som mange kvinner bærer i væpnede konflikter, mener parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet.

– Vi var mange som tenkte «endelig!» da det ble kunngjort at Denis Mukwege fikk Nobels fredspris, sier Arnstad i en kommentar til det hun karakteriserer som «en i særklasse god fredspristildeling».

Hun finner det gripende at den kongolesiske legen får fredsprisen sammen med den irakiske yazidi-kvinnen Nadia Murad, som selv ble holdt som sexslave av IS før hun klarte å rømme.

– I vår del av verden har vi ikke vært flinke nok til å ta inn over oss de grusomme forhold som rammer kvinner og barn som lever i konfliktområder. Jeg tror det var en vekker for mange da Nadia Murad kom til Norge og fortalte om de umenneskelige overgrepene hun hadde vært gjennom, sier Arnstad. (NTB)