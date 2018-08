Lovløse tilstander

Verden

Det konkluderer USAs spesialinspektør for Afghanistan (SIGAR), John Sopko, i sin halvårsrapport , 17 år etter at en USA-ledet koalisjon hjalp en allianse av krigsherrer til makten i landet. Sopko betegner den afghanske regjeringen som dysfunksjonell og uten politisk vilje til å slå ned på den massive korrupsjonen i Afghanistan.

Selv innen antikorrupsjonsenheten (ACJC), som ble etablert av president Ashraf Ghani i 2016, er korrupsjonen omfattende og nærmere 40 prosent av de ansatte der har selv strøket på løgndetektortesten, går det fram av Sopkos rapport.

Afghanistans riksadvokat nektet først å frigi resultatene og har vist «stor motvilje» mot ytterligere bruk av løgndetektor for å se om folk er skikket til jobben, konstaterer Sopko.

Kriminelle soldater

Sopko er også dypt bekymret over den omfattende korrupsjonen i afghanske sikkerhetsstyrker og mener at dette er en medvirkende årsak til at de ikke lykkes med å nedkjempe opprørerne og sørge for sikkerhet i landet.

Rapporten avdekker at det pågår omfattende svindel med drivstoff og mat, at offiserer og soldater selger store mengder våpen og utstyr, at de er involvert i narkotikatrafikk, utpressing og ulovlig gruvedrift, og at det fortsatt utbetales lønn til tusenvis av såkalte spøkelsessoldater som ikke eksisterer.

Da afghanske myndigheter selv undersøkte fenomenet spøkelsessoldater i 2014, viste det seg at det i årevis var utbetalt lønn til 50.000 soldater og politifolk som ikke eksisterte. Navnene var oppdiktede og pengene hadde gått rett i lommene til korrupte offiserer.

Store tap

Sopkos halvårsrapport viser ellers at de afghanske sikkerhetsstyrkene har måttet tåle store tap det siste året. Rundt 8.500 soldater og politifolk er drept i angrep og aksjoner, noe som tilsvarer 23 hver eneste dag.

17 år etter at Taliban-regimet ble styrtet, og til tross for at det er brukt tusenvis av milliarder kroner på å bygge opp de afghanske sikkerhetsstyrkene, kontrollerer de fortsatt bare drøyt halvparten av Afghanistan.

Mens regjeringsstyrkene for ett år siden kontrollerte 57 prosent av landets 400 distrikter, har andelen nå falt til 56,3 prosent, viser Sopkos rapport.

I Uruzgan-provinsen har Taliban full kontroll over fire av seks distrikter, i Kunduz-provinsen fem av sju distrikter og i Helmand-provinsen ni av 14 distrikter.

Knusende dom

NATO hadde på det meste over 150.000 soldater i Afghanistan, men avsluttet sine kampoperasjoner i 2014. Siden har Taliban gradvis styrket sin stilling, og den ytterliggående islamistgruppa IS har også fått et fotfeste i landet. NATO har fortsatt rundt 12.000 soldater i landet, de aller fleste av dem amerikanske. 50 norske spesialsoldater er også stasjonert i Afghanistan, der regjeringen har besluttet at de skal drive opplæring av afghanske sikkerhetsstyrker ut 2018.

Et regjeringsoppnevnt utvalg felte i 2016 en knusende dom over Norges militære og sivile innsats i Afghanistan og konkluderte med at lite var oppnådd til tross for en prislapp på over 20 milliarder kroner. (NTB)