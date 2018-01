Lover å være på ballen

Verden

– Jeg har tilbrakt mange år av mitt liv på arenaer, men denne dagen føles ikke som noen annen, sa George Weah da han ble tatt i ed som Liberias president denne uka på en fotballstadion i hovedstaden Monrovia.

Weah, en av Afrikas mest fremgangsrike fotballspillere noensinne, tar over den vanskelige oppgaven etter landets profilerte president siden 2006, Ellen Johnson Sirleaf.

Maktovertakelsen er historisk i det vestafrikanske landet: det er den første fredelige og demokratiske maktoverføringen siden 1944.

Store forventninger

51 år gamle George Weah får en vanskelig jobb. Han tar over et land med stor fattigdom, høy arbeidsløshet og mye korrupsjon. Liberia slet fortsatt med konsekvensene av mange år med blodig borgerkrig, den siste mellom 1999 og 2003, da ebolakrisen brøt ut i landet i 2014.

Weah lover å ta opp kampen for landets innbyggere, og sier hans viktigste prioriterte oppgaver vil være å bekjempe korrupsjon, sørge for at offentlig ansatte får bedre betalt og vise at Liberia er åpen for næringslivet.

Mer enn 60 prosent av landets 4.6 millioner innbyggere er under 25 år.

– Han forstår at Liberia har en stor ungdomsbefolkning som har store forventninger og behov han må imøtekomme, sier Elizabeth Donnelly, forsker ved tankesmien Chatam House, til nyhetsbyrået AFP. Hun nevner flere jobber og synlig infrastruktur som viktige mål.

– Han har kort tid på seg, sier hun.

Weah var likevel nøye med å si at han ikke kommer med noen rask løsning, men lover stø framgang.

Sporty politikere

George Weah vokste opp i et slumstrøk i Liberia, men fotballferdighetene skulle bringe ham til de største klubbene i Europa da han ble voksen. Som 21-åring ble han oppdaget av en talentspeider, og det ble starten på en karriere der han var innom både Monaco, Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea og Manchester City. Han er den eneste afrikanske spilleren som er blitt utnevnt til verdens beste spiller av Fifa og som har vunnet den franske prisen Ballon D’Or.

Men Weah er ikke den eneste sportsstjernen som har gått til politikken og nådd langt. Her er noen av de andre profilerte ekssportsstjernene som er blitt politikere:

Imran Khan, Pakistan: Den tidligere cricketstjernen i Pakistan dannet sitt eget parti og sitter nå i nasjonalforsamlingen.

Romario de Souza Faria, Brasil: En av Brasils største fotballstjerner gjennom tidene ble valgt inn i Senatet i 2014.

Sebastian Coe, Storbritannia: Løperesset fra 80-tallet ble konservativ politiker, han har sittet i Underhuset og har nå plass i Overhuset.

Vitali Klitschko, Ukraina: Bokseren ble sentral i ukrainsk politikk og er nå ordfører i hovedstaden Kiev.

Arnold Schwarzenegger, USA: Kroppsbyggeren ble Hollywood-stjerne før han gikk inn i politikken, og var guvernør i California fra 2003 til 2011.

Solid flertall

Weah var i utlandet det meste av perioden da Liberia var rammet av borgerkrig. Men Weah huskes for sitt engasjement for gamlelandet i løpet av perioden. Blant annet betalte han ofte av egen lomme for at landslaget skulle få reist til utlandet for å spille mot andre land, skriver BBC.

På slutten av fotballkarrieren ble han stadig mer politisk interessert, og etter at den andre borgerkrigen var over dannet han i 2005 partiet Congress for Democratic Change, og stilte for første gang i presidentvalget mot Ellen Johnson Sirleaf i 2005.

Siden tok han videregående og universitetsutdannelse, og siden 2014 har han vært senator. Weah sikret seg 61,5 prosent av stemmene over Joseph Boakai ved valget i desember. Mange i Liberia ser på Weah som en stor helt. Nå setter mange av liberias fattige sin lit til at mannen en som en gang vokste opp i et fattigstrøk slik som dem selv, skal gi dem en bedre framtid.