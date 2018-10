Verden

– Mitt førstehåndsalternativ er en allianseregjering som søker støtte over blokkgrensen. Mitt andrehåndsalternativ er en form for samlingsregjering med ett eller flere allianspartier og Socialdemokraterna, sa Annie Lööf på en pressekonferanse tirsdag.

Dermed kan Centern være i ferd med å løse opp den fastlåste situasjonen etter valget i Sverige 9. september.

Les mer: Alle mener de vant valget i Sverige

Avviser SD-samarbeid

De fire borgerlige partiene gikk til valg sammen under navnet Alliansen, men de fikk ikke flertall. Om de borgerlige skal kunne ta regjeringsmakten må de inngå et eller annet samarbeid med høyrepopulistene i Sverigedemokraterna (SD), men det har Centern og det andre lille sentrumspartiet Liberalerna blankt avvist.

Leder Stefan Löfven for Socialdemokraterna har derfor forsøkt å lokke Centern og Liberalerna til å bryte det borgerlige samarbeidet og gå til venstresiden. Til nå har Lööf sagt at det er uaktuelt.

Socialdemokraternas leder Stefan Löfven møtte i går Riksdagens talmann Andreas Norlén, talmannen er Sveriges svar på Stortingspresident og har ansvar for å lede regjeringsforhandlingene. Foto: NTB Scanpix

Les mer: - Ikke et demokratisk problem om Sverigedemokraterna ikke får makt

Endret uttalelse

Gårsdagens uttalelse kom etter at Lööf hadde hatt sonderingssamtaler med Riksdagens talsmann Andreas Norlén som har jobben med å lede forhandlingene mellom partiene så Sverige kan få på plass en styringsdyktig regjering.

Annie Lööf kan ha forsnakket seg om Centerns retningsvalg. Da journalistene spør om hun kan gjenta andrevalget sitt, sier hun noe annet.

– Vi har i dagens situasjon ikke et spesifikt andrehåndsalternativ. For meg er det viktigst at Alliansen holder sammen og søker støtte over blokkgrensen med Socialdemokraterna, sa hun, ifølge avisa Svenska Dagbladet.

Talmann Andreas Norlén hadde i går andre runde med samtaler med alle partilederne. Den første runden torsdag i forrige uke resulterte ikke i noen ting.

– Ikke noe nytt har skjedd, sa Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson etter at han hadde snakket med Norlén i går.

Det samme sa lederen for det største partiet i den borgerlige Alliansen, Moderaternas Ulf Kristersson. – Det finnes overhodet ikke noe nytt.

Les mer: Forskjellene i Sverige har økt under Socialdemokraternas ledelse

Kan ta tid

Ballen ligger nå hos talsmann Andreas Norlén, han har oppdraget med å foreslå en statsminister som Riksdagen skal stemme over. Om flertallet av Riksdagsmedlemmene ikke stemmer mot kandidaten blir hen godkjent.

Talmannen har fire forsøk på seg på å foreslå en statsministerkandidat, hvis ingen av de fire blir godkjent blir det ekstra valg innen tre måneder. Det har aldri før skjedd at ikke det første forslaget går igjennom.

Det finnes ingen regler for hvor lang tid talmannen kan bruke på å sonderingene før han foreslår en statsministerkandidat.

Leder Jan Björklund for Liberalerna var i går klar på at det fortsatt er en lang vei å gå før Sverige har en regjering.

– Det kan ta hele høsten. Det kan drøye fram til november, desember, sa han, skriver Svenska Dagbladet.