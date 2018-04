Verden

– Det er verre enn jeg noen gang har sett, sier Labour-politiker David Lammy i Tottenham i London i et intervju med BBC. Han har vært parlamentsmedlem i 18 år.

Denne uka rundet London 50 drap så langt i år, og voldsbølgen bekymrer både politi og politikere i storbyen som stort sett er trygg og fredelig.

Den drepte nummer 50 var en ung mann som ble stukket ned i Øst-London. Tirsdag denne uka ble i tillegg en ung gutt på 16 år det hittil yngste drapsofferet i år. En 17 år gammel jente døde mandag. Begge tenåringene ble skutt, og skal ha blitt ofre for gjengvold.

Torsdag rystet en serie voldshendelser på ny byen: Hele seks personer, derav fem tenåringer, ble knivstukket i fem separate hendelser ulike steder i London.

Urovekkende tall

I fjor var det 116 drap til sammen i London, og dersom frekvensen man har sett så langt i år fortsetter, vil tallet nå 180 innen året er omme. Det vil i så fall være på nivå med året 2005, da hele 182 ble drept i hovedstaden, skriver The Guardian.

Voldsbølgen handler ikke bare om unge mennesker fra mindre privilegerte områder, viser en oversikt fra BBC. Ofrene i år er spredt forholdsvis jevnt geografisk utover byen, og mange av de drepte var ofre for vold i hjemmet.

Likevel har det vært urovekkende mange unge voldsofre de siste ukene i byen.

Hvorfor?

Nå leter politikere, politiet og kommunale ledere etter årsaken til utviklingen. David Lammy mener det ikke er noen enkeltårsak, men mener mafialignende gjenger kontrollert av østeuropeiske kriminelle knyttet til narkotikahandel er sentrale.

– Narkotika er overalt. Det er så vanlig som å bestille pizza. Du kan få det på SnapChat, WhatsApp. Det driver gjengkrigen fram og det skaper en voldskultur, sier Lammy til BBC.

Også politiet har pekt på sosiale medier, og sier trivielle konflikter kan eskalere til vold i løpet av få minutter på grunn av kontakt på nettet.

Flere har også pekt på kutt i ungdomstjenester og at mange ungdommer føler seg marginalisert.

– De føler ikke at de hører til, de finner ingen mening. De føler ikke at de har noen tilknytning i samfunnet, så mange ting går galt for dem, og dessverre er dette hevnen som kommer, sa Pauline Pearce, ordførerkandidat for Liberaldemokratene i Hackney, til en gruppe som holdt en markering mot volden i Hackney torsdag.

Også kutt i politiets budsjetter blir trukket fram som er årsak. Antall politifolk i England og Wales gikk ned med 16 prosent fra 2009 til 2017.

En tidligere politileder sier politiet ikke lenger er like synlig i gatene.

– Folk sier at de ikke ser politiet lenger. Folk jeg har snakket med har inntrykk av at politiet har mistet kontrollen over offentlige plasser og gatene, sier Victor Olisa til The Guardian. Også han trekker fram mangel på ungdomstilbud og økende økonomiske forskjeller mellom folk. Olisa ledet politiet i Nord-London under opptøyene i 2011, som begynte etter at den unge svarte mannen Mark Duggan ble drept av politiet.