Verden

Av Kristian Skårdalsmo/NTB

– Det er en ekstremt fastlåst situasjon, det er det ingen tvil om. Hvordan man enn regner på det, kreves det en drastisk forandring fra noen av partiene for at dette skal gå i hop, sier professor emeritus Folke Johansson ved Göteborgs universitet.

– Det mest sannsynlige er nyvalg, fremholder han overfor NTB.

Tirsdag stemte Riksdagen som ventet for å avsette Löfven, som fikk 204 representanter mot seg i den avgjørende avstemningen. Bare 142 støttet statsministeren.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern og Liberalerna – de fire partiene i den borgerlige Alliansen – og Sverigedemokraterna (SD) gjorde dermed alvor av sin trussel om å felle regjeringen. Men Alliansen ønsker ikke å samarbeide med SD.

Fire forsøk

Det betyr samtidig at ballen nå formelt er spilt over til Riksdagens leder, talmann Andreas Norlén. Han skal nå jobbe med å finne en statsminister som ikke har et flertall i Riksdagen mot seg, og som i tillegg kan styre Sverige på et tilstrekkelig parlamentarisk grunnlag.

– Jeg misunner ikke talmannen den oppgaven han nå har med å føre disse samtalene, sa Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson lakonisk i Riksdagen tirsdag.

Det er bred enighet om at Norlén står overfor en formidabel oppgave.

– Det mest sannsynlige er at dette ikke leder til noe, sier Johansson.

Han tror Norlén først vil gå til konservative Moderaternas statsministerkandidat Ulf Kristersson.

– Han kommer trolig til å si at han vil prøve og på nytt forsøke å diskutere med Socialdemokraterna. Men sannsynligvis vil det være til liten nytte, tror Johansson.

Uaktuelt

Löfven gjentok nemlig tirsdag at det er helt uaktuelt for ham å bli støtteparti for en allianseregjering.

Som kjent endte valget med at de tre rødgrønne partiene, Socialdemokraterna, Miljöpartiet og Vänsterpartiet, fikk støtte fra 144 representanter, mot 143 for Alliansen. SD fikk 62.

Ikke minst på bakgrunn av valgutfallet gjør Löfven fortsatt krav på regjeringsmakt.

– Jeg står til talmannens disposisjon, sier en kampklar Löfven og legger til at avstemningen tirsdag ikke endrer mandatfordelingen i Riksdagen.

– Det må være lett å felle en statsminister, men det har de borgerlige partiene unnlatt å gjøre de siste fire årene – av én grunn: De har ikke villet gjøre seg avhengig av SD for å styre Sverige, sier sossarnas gruppeleder i Riksdagen, Andreas Ygeman.

Ukjent terreng

Johansson minner om at Sverige nå befinner seg på ukjent mark – aldri tidligere har et ordinært valg blitt etterfulgt av et nyvalg. Ved forrige korsvei i 2014 inngikk de etablerte partiene en avtale for å unngå nyvalg og holde SD utenfor.

For at Sverige skal unngå nyvalg, må noen gå bort fra sine valgløfter. Flere har pekt på at Centern og Liberalerna kan tre ut av Alliansen og nærme seg de rødgrønne, men så langt har det ikke kommet signaler om noe slikt.

– Redder de Socialdemokraterna, har de i praksis gått tilbake på løftet om å avsette regjeringen. Da sprekker Alliansen, og da får Centern og Liberalerna også problemer hos sine egne velgere, sier Johansson.

Også en mindretallsregjering med Kristdemokraterna og Moderaterna har vært lansert, men selv med SDs støtte mangler en slik konstellasjon flertall.

Samtidig må de tre rødgrønne partiene ha støtte fra både Centern og Liberalerna for å få flertall. (NTB)