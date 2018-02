Livsfarlig arbeid for leger i Øst-Ghouta

Verden

– Ved Gud, jeg er utslitt. I alle betydninger av ordet, sier en lege ved et sykehus i byen Saqba i Øst-Ghouta.

Han befant seg på sykehuset da det ble truffet i et angrep tirsdag. Flere pasienter ble drept, forteller legen til nyhetsbyrået AP.

Andre måtte flyttes til bolighus i nærheten fordi det var for farlig å frakte dem til andre sykehus.

Legen ønsker ikke å bli navngitt, siden han frykter for sikkerheten til slektninger i regjeringskontrollerte Damaskus. Det opprørskontrollerte Øst-Ghouta ligger rett utenfor den syriske hovedstaden, og det er flere byer og landsbyer i området.

Sårede dør

Både FN og flere hjelpeorganisasjoner bekrefter at provisoriske sykehus og klinikker er truffet i angrepene mot Øst-Ghouta.

Organisasjonen Leger Uten Grenser (MSF) støtter en rekke sykehus og klinikker i området. Så mange som 13 av disse er blitt «truffet, skadd og ødelagt», opplyste MSF onsdag.

Feltkoordinator for Leger Uten Grensers prosjekter i Syria, Lorena Bilbao, sa det var kritisk mangel på medisiner og utstyr i området.

– Vi ber nå derfor innstendig om at livreddende medisiner og utstyr må komme inn i Øst-Ghouta så raskt som overhodet mulig.

Samtidig advarte Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) om at sårede i Øst-Ghouta mister livet fordi de ikke får behandling tidsnok.

– Dette er galskap, og det må ta slutt, sa Marianne Gasser, leder for ICRC i Syria.

– Behandlet dem på gulvet

Legen Waleed Awata jobber ved et lite sykehus i Zamalka som ble truffet av artillerigranater og tønnebomber tirsdag. Tønnebomber er oljefat fylt med sprengstoff og metallbiter som slippes fra helikoptre.

Pasientene var tidligere blitt flyttet ned i kjelleren, og ingen ble såret. Men sykehusets strømaggregat, vanntanker og flere ambulanser fikk skader.

Senere på dagen mottok sykehuset, som bare har 17 senger, 82 pasienter.

– Vi måtte gi dem medisiner intravenøst og behandle dem på gulvet, sier Awata til AP.

To døde kvinner og to døde barn ble brakt til sykehuset dagen etter. Antall drepte i Øst-Ghouta hadde torsdag passert 360, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights.

Legens hus truffet

Øst-Ghouta er det siste store opprørskontrollerte området nær den syriske hovedstaden Damaskus.

Området kontrolleres i hovedsak av de islamistiske opprørsgruppene Jaish al-Islam og Faylaq al-Rahman. Også jihadist-alliansen Hayat Tahrir al-Sham, ledet av en gruppe som tidligere var tilknyttet al-Qaida, er til stede i forstadsområdet.

Opprørerne har forsøkt å slå tilbake med raketter mot Damaskus, og flere mennesker skal ha blitt drept i angrepene her.

Tirsdag kveld, samtidig som kaotiske scener utspilte seg på sykehuset i Zamalka i Øst-Ghouta, kom legen ved sykehuset i Saqba hjem fra jobb. Kort tid etter ble huset hans rammet av et rakettangrep.

Naboer hjalp legen, hans gravide kone og to barn ned i kjelleren. Ingen av dem fikk alvorlige skader.

– Jeg er en av de heldige, fastslår legen. (NTB)