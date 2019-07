Libyas regjering vurderer å stenge alle flyktningleirer etter luftangrep

Minst 53 personer er døde som følge av de to luftangrepene, ifølge FN, som opplyser at flyktninger som forsøkte å rømme, kan ha blitt beskutt. Minst 130 personer er såret.

– Regjeringen vurderer å stenge flyktningleirer og å løslate migranter for å ivareta deres sikkerhet, sier innenriksminister Fathi Bashagha i en uttalelse.

Han legger til at det er umulig for regjeringen å beskytte leirene mot luftangrep, noe han ifølge uttalelsen også har videreformidlet i et møte med FNs humanitære koordinator Maria Valle Ribeiro.

Kan ha blitt skutt mens de rømte

Tirsdag kveld ble Tajoura, som er en forstad øst for Libyas hovedstad Tripoli, rammet av to luftangrep.

Det første angrepet rammet en garasje der det ikke befant seg noen, mens det andre angrepet drepte minst 53 innesperrede flyktninger i en bygning.

I en rapport torsdag opplyser FN at det er kommet meldinger om at noen flyktninger og migranter ble skutt på av vakter da de forsøkte å flykte.

Skylder på opprørsgeneral

Den internasjonalt anerkjente regjeringen i Libya har lagt skylden på opprørsgeneralen Khalifa Haftar. Han har på sin side avvist anklagene og lagt skylden på regjeringen.

Angrepet er det blodigste siden Haftar i april rullet i gang en offensiv som har til hensikt å erobre Tripoli. Opprørsgeneralens LNA-milits tok i februar kontroll over det sørlige Libya.

Parallelt med at landet har vært herjet av politisk kaos, har det også blitt et knutepunkt for smugling av migranter og flyktninger til Europa.

FN fordømmer

FN mener angrepet trolig er en krigsforbrytelse og har bedt om en uavhengig etterforskning. Generalsekretær António Guterres fordømmer «den forskrekkelige hendelsen på det sterkeste».

EU, Frankrike og USA har også fordømt angrepet. Det gjør også Norge skriver Utenriksdepartementet på Twitter og omtaler angrepet som brutalt og meningsløst.

Sikkerhetsrådet kalte inn til krisemøte bak lukkede dører onsdag, men klarte ikke å komme fram til en felles uttalelse om angrepet.

600 flyktninger og migranter sitter i flyktningleiren i Tajoura